Госдеп раскрыл причины закрытия генконсульства Китая в Хьюстоне

23.07.2020, 2:08, Новости дня

Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн на слушаниях по американо-китайским отношениям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что у вашингтонской администрации было три причины для принятия решения о закрытии генерального консульства Китая в Хьюстоне.

«Первая сфера – упорное воровство американских технологий представителями и агентами китайского правительства. Вторая – степень, с которой такие действия предпринимаются благодаря неподобающему использованию наших систем студенческих обменов. И третья – это несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне», – приводит заявление первого зама госсекретаря США ТАСС.

Он отказался раскрывать дальнейшие детали, пообещав американским законодателям, что эти сведения они получат вскоре от представителей спецслужб США. При этом Бигэн фактически признал, что компетентные органы США продолжают вести расследование, связанное с работой китайского генконсульства в Хьюстоне. «Исходя из целей продолжающегося процесса и продолжающегося расследования я предпочел бы оставить дальнейшие детали для такого рода дискуссии (то есть разговора за закрытыми дверями)», – отметил первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что в отношениях Пекина и Вашингтона сохраняются и позитивные элементы. «Китайская сторона лишь в последние несколько дней пригласила Управление по борьбе с наркотиками [США] установить присутствие в одном из наших консульств в Китае, чтобы углубить сотрудничество в пресечении торговли не только фентанилом (сильный опиоидный синтетический анальгетик), но и исходными веществами в обход установленных ограничений», – сообщил дипломат.

Он также подтвердил, что находится в регулярном контакте с китайскими должностными лицам по проблематике КНДР. «Хочу сказать, что они (китайские власти) в полной мере добросовестны в исполнении своих обязательств в рамках международного режима санкций [в отношении Пхеньяна]», – признал Бигэн.

Накануне США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

После этого официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила о поступивших в адрес посольства КНР в Вашингтоне угрозах взрыва и убийства.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Днем ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.



