Мнение: Другой Сянган

23.07.2020, 1:54, Разное

Свежий китайский документальный фильм посвященный попытке организовать цветную революцию в Гонконге, дабы помешать восстановлению суверенитета Китая над Сянганом (Гонконгом).

По сути, это официальная китайская трактовка событий 2019-го года в Гонконге. Фильм содержит массу интересных подробностей и деталей на предмет того, как организуют массовые беспорядки, используют методы ненасильственного и насильственного протеста и как это связано с поддержкой зарубежных стран.

Ныне же, Китай наращивает свой контроль над Сянганом, постепенно ликвидируя последствия протестов 2019-го года в городе в рамках его возвращения в родную гавань уже без всяких обязательств перед империалистическими державами.

На Ютубе почему-то есть только 2-я серия. 1-я и 2-я серии на русском языке доступны на сайте Центральной Телерадиокорпорации Китая https://russian.cgtn.com/documentary/lygxg.