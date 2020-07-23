 

Мнение: Другой Сянган

23.07.2020, 1:54, Разное

Свежий китайский документальный фильм посвященный попытке организовать цветную революцию в Гонконге, дабы помешать восстановлению суверенитета Китая над Сянганом (Гонконгом).
По сути, это официальная китайская трактовка событий 2019-го года в Гонконге. Фильм содержит массу интересных подробностей и деталей на предмет того, как организуют массовые беспорядки, используют методы ненасильственного и насильственного протеста и как это связано с поддержкой зарубежных стран.
Ныне же, Китай наращивает свой контроль над Сянганом, постепенно ликвидируя последствия протестов 2019-го года в городе в рамках его возвращения в родную гавань уже без всяких обязательств перед империалистическими державами.

На Ютубе почему-то есть только 2-я серия. 1-я и 2-я серии на русском языке доступны на сайте Центральной Телерадиокорпорации Китая https://russian.cgtn.com/documentary/lygxg.

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Раскрыты характеристики нового ударного вертолета Ми-28НМ

04.06 / Лера Кудрявцева о герое «Секрета на миллион»: «Кирилл Андреев не побоялся сказать правду»

26.06 / Российские ученые получили патент на измерение уровня ультрафиолета на Земле при помощи мха

12.05 / Мнение: Слово “невыгодно” надо убрать

17.06 / Марго Овсянникова укоряет Ольгу Бузову за плагиат клипа

24.05 / В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

20.05 / Агния Кузнецова рассказала о «неромантичных» отношениях с Леонидом Бичевиным

30.06 / Сытный ужин: фетучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов

05.06 / Павел Прилучный назвал Агату Муцениеце “предателем” из-за видео о насилии

06.07 / Названы самые популярные смартфоны в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска