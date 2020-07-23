Мнение: Роскосмос запустил….
23.07.2020, 1:52, Разное
Вот пока тут некоторые, и я тоже, ругали Дмитрия Олеговича и костерили Роскосмос последними словами, он СДЕЛАЛ ЭТО.
Изображение взято с сайта m.dp.ru
Я не побоюсь этого слова, он прорвался и порвал, наверно…
Мы снова достигли невероятных высот. Все обещания позади и это уже не имеет никакого значения. ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!!! Не побоюсь этого и других слов. Он или они вместе, Рогозин и Роскосмос, посрамили одним махом всех и Китайцев и арабов и Маска и Южную Корею заодно. А чего мелочиться.
Для большего представления о величии момента, представлю все новости сразу:
Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу.
SpaceX запустила военный спутник для Южной Кореи
Роскосмос запустил свой канал в Telegram
Вот и всё что вы хотели узнать о нашем Роскосмосе. Других новостей у меня для вас нет.
Источник: Достало
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