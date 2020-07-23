Мнение: Роскосмос запустил….

23.07.2020, 1:52, Разное

Вот пока тут некоторые, и я тоже, ругали Дмитрия Олеговича и костерили Роскосмос последними словами, он СДЕЛАЛ ЭТО.

Изображение взято с сайта m.dp.ru

Я не побоюсь этого слова, он прорвался и порвал, наверно…

Мы снова достигли невероятных высот. Все обещания позади и это уже не имеет никакого значения. ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!!! Не побоюсь этого и других слов. Он или они вместе, Рогозин и Роскосмос, посрамили одним махом всех и Китайцев и арабов и Маска и Южную Корею заодно. А чего мелочиться.

Для большего представления о величии момента, представлю все новости сразу:

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу.

SpaceX запустила военный спутник для Южной Кореи

Роскосмос запустил свой канал в Telegram

Вот и всё что вы хотели узнать о нашем Роскосмосе. Других новостей у меня для вас нет.