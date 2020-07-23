Эксперты США – о будущем НАТО и российских угрозах

23.07.2020, 1:43, Новости дня

После окончания Холодной войны Североатлантический альянс неоднократно пересматривал свои цели и проводил ряд реформ, направленных на адаптацию к новым угрозам и вызовам. Альянс также прошел несколько этапов расширения, включив в 2004 году в свои ряды сразу несколько стран бывшего социалистического лагеря.

Переговоры с потенциальными новыми членами альянса ведутся союзниками программы партнерства и диалога и сегодня. С 1991 года союзники НАТО участвовали в ряде военных операций, в том числе в Афганистане и Ираке. После 2014 года, в результате агрессивной внешней политики Кремля, организация снова стала уделять больше внимания российской угрозе, однако НАТО продолжает занимается широким спектром вопросов: от борьбы с терроризмом и защитой своих южных границ и угроз со стороны стран и режимов северной Африки до кибербезопасности.

Перегружен ли альянс масштабом своих миссий, и должны ли США оставаться его частью? Представляет ли Россия сегодня угрозу для североатлантических союзников, или же они должны сфокусироваться на новых вызовах, в частности­­ – на экспансионистском, более агрессивном и экономически сильном Китае?

Этот и ряд других вопросов обсудила группа экспертов в ходе организованного «Атлантическим советом» (Atlantic Council) и Институтом Чарльза Коха (Charles Koch Institute) мероприятия, которое состоялось в Вашингтоне во вторник, 21 июля.

Профессор Университета Чикаго Джон Миршаймер (John Mearsheimer, the University of Chicago) считает, что США должны существенно уменьшить или вывести свои войска из Европы. Главной причиной того, почему Соединенные Штаты оставались в Европе во времена Холодной войны, было наличие угрозы со стороны Советского Союза, который был региональным гегемоном. Сегодня такой угрозы нет, считает профессор. Россия является страной с объемом ВВП, соразмерным Италии, и Европа сама может себя защитить в случае российской провокации, если таковая возникнет.

«У европейцев гораздо больше капитала, чем у россиян. У европейцев больше людей. И они уже потратили на оборону примерно в четыре раза больше, чем русские. Поэтому я считаю, что для США пришло время уходить из Европы и сосредоточиться на реальной угрозе американским интересам», ­– говорит профессор.

По его мнению, для Америки сегодня главную угрозу представляет Китай, который является гораздо более серьезным противником, чем был Советский Союз во время Холодной войны. «Соединенные Штаты должны сосредоточить всю свою военную мощь в Восточной Азии, чтобы противостоять Китаю. Вот что действительно имеет значение», – говорит аналитик.

Джон Миршаймер также считает, что США и их союзники по НАТО сами создали российскую угрозу. «Именно расширение НАТО в сочетании с расширением ЕС и “цветными революциями” в Восточной Европе вызвало этот кризис с русскими», – считает профессор, добавив, что этим альянс также подтолкнул Россию к сближению с Китаем, что также не в интересах США.

Доцент Университета Сетон-Холл Сара Моллер (Sara Moller, Seton Hall University) считает, что сегодня НАТО стоит на пороге потери своей актуальности, так как альянсу не хватает стратегического фокуса. Она отмечает, что для стран-членов НАТО существуют различные угрозы, которые они хотят сделать приоритетными, тем самым расширяя полномочия альянса и лишая его фокуса.

«Какова цель НАТО сегодня? Во время Холодной войны у него была очень четкая и определенная цель: сдерживать и защищать от Советского Союза. С 1990-х годов НАТО занимается бесконечными преобразованиями», – говорит Сара Моллер. Она добавляет, что сегодня есть голоса, которые выступают за то, чтобы альянс также занимался борьбой с нелегальной иммиграцией, организованной преступностью и рядом других вопросов.

«В результате члены альянса хотят и ожидают от НАТО разных вещей» – добавляет она. По мнению Сары Моллер, разногласия в интересах союзников особо остро проявляются в отношении России. В альянсе существует раскол между странами Восточной и Южной Европы о приоритете защиты своих границ: Турция – член альянса – закупает системы вооружений у России, вопреки осуждению со стороны других стран, и выступает против усиления зашиты Балтийских стран, говорит Сара Моллер. В то же самое время, президент Франции рассматривает возможности развития отношений с Россией.

«Отсутствие консенсуса в отношении стратегических целей НАТО ставит под угрозу саму его актуальность в будущем», – подытоживает она.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и эксперт вашингтонского «Атлантического Совета» Александр Вершбоу (Alexander Vershbow) считает, что альянс остается незаменимой структурой для безопасности его членов.

«НАТО по-прежнему имеет огромное значение для сдерживания российской агрессии, которая представляет собой реальную угрозу, и необходим для предотвращения конфликта больших держав в Европе, – отмечает бывший высокопоставленный чиновник альянса. ­– Это также постоянная коалиция демократически настроенных единомышленников, которую Соединенные Штаты все еще могут призвать защищать общие интересы и проецировать стабильность за пределы НАТО».

«Наличие союзников и таких институтов как НАТО дает нам исключительное преимущество перед Россией, Китаем и другими противниками», – добавляет он.

Александр Вершбоу согласен с тем, что альянс сталкивается с рядом внутренних проблем, в том числе отсутствием сильного лидерства со стороны США, разногласиями с Турцией и с другими менее либеральными государствами-членами, такими как Венгрия и Польша, а также с различиями в восприятии угроз для разных стран, что приводит к расхождению во взглядах на приоритеты альянса. Однако, он отмечает, союзники обычно находят способ разрешить свои разногласия, потому что сохранение альянса слишком важно.

Эксперт предлагает проведение ряда реформ в НАТО, чтобы организация оставалась более приспособленной к реалиям и угрозам сегодняшнего дня. В частности, Вершбоу отмечает, что европейские страны должны повысить свои расходы на оборону, что позволит им справиться с рядом проблем без активной поддержки США, которые смогут тогда переместить часть своих сил из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Растущая угроза со стороны Китая, однако, только подчеркивает важность НАТО по защите союзниками своих сетей 5G, транспортной инфраструктуры, цепочек поставок медицинского оборудования и привлечения Китая к контролю над вооружениями, считает Вершбоу.

Должен НАТО делать больше и для защиты своего южного фланга, страны которого озабочены угрозами, исходящими из регионов северной Африки и Ближнего Востока. Тогда они будут более открыты к поддержке финансирования по защите восточного фланга альянса и сдерживании России. В отношении последней НАТО должен разработать новую политику, отмечает Вершбоу: «Альянс добился хороших результатов в восстановлении политики сдерживания (России) с 2014 года, но он менее эффективен в противодействии политической войне Москвы против своих обществ и их ценностей».

Директор евразийской программы «Атлантического совета» и бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст (John Herbst) подчеркивает, что НАТО является самым успешным военно-политическим альянсом в истории, который обеспечил мир в Европе на протяжении более 70 лет.

Эксперт отмечает, что фокусироваться на том, что члены НАТО сегодня имеют разногласия, является «преувеличением настоящего за счет прошлого». Союзники и ранее имели разногласия, к примеру во время Суэцкого кризиса 1956 года, однако альянс оставался сплоченным в противостоянии Советскому Союзу. И, несмотря на то, что Китай сегодня является проблемой для их безопасности, Россия остается их главной угрозой, говорит Джон Хербст: «Россия является самой реальной угрозой в краткосрочной перспективе, потому что действия Путина действительно дестабилизирующие. Он начал войну в Европе впервые после окончания Второй мировой войны, что представляет собой серьезную опасность. Мы должны остановить его. И НАТО является способом это сделать».

Отвечая на вопрос Русской Службы «Голоса Америки» ­– как эксперты, выступающие против активного присутствия США в Европе, видят защиту восточноевропейских стран, в том числе балтийских, если Европа не сможет противостоять потенциальной российской агрессии? ­– Сара Моллер подчеркнула, что, по ее мнению, Европа сможет это сделать.

«Когда вы разговариваете с офицерами НАТО в Балтии и Польше, они обеспокоены задержкой принятия решений в Брюсселе. Это политический вопрос, – отмечает Моллер, ­–­ И я думаю, что Европа способна защититься от России».

Джон Миршаймер добавляет, что, по его видению, безопасность балтийских стран не должна являться приоритетом для США. Вашингтон тратит слишком большие ресурсы на присутствие американских сил в Европе и должен направить их не только на сдерживание Китая, но и на внутренние нужды страны. НАТО может существовать и без США, заключает он.