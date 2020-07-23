WSJ – компания Facebook проверит алгоритмы в своих соцсетях на расовую дискриминацию

23.07.2020, 1:20, Новости дня

Компания Facebook собирается проверить алгоритмы своих социальных сетей на предмет возможной расовой дискриминации, пишет The Wall Street Journal. Для этих целей в обеих соцсетях корпорация формирует команды, которые и займутся данным вопросом. Как отмечает издание, компания идёт на этот шаг на фоне бойкота со стороны крупных рекламодателей, которые заявили о своём недовольстве тем, как соцсети борются с разжиганием ненависти.



Reuters

Компания Facebook создаёт в своей структуре новые команды, которые займутся изучением и решением возможной проблемы расовой предвзятости как на её основной платформе, так и в Instagram, пишет The Wall Street Journal. Ранее, как отмечает издание, корпорация не проявляла желания изучать то, как её продукты влияют на различные меньшинства.

В частности, недавно сформированная в Instagram «команда по вопросам равноправия и инклюзивности» займётся исследованием того, как на темнокожих и испаноговорящих пользователях, а также на представителей прочих этнических и расовых меньшинств влияют алгоритмы компании, в том числе системы машинного обучения, пишет издание со ссылкой на осведомлённые источники.

«Движение за расовую справедливость — это действительно важный момент для нашей компании, — заявил представитель Instagram Вишал Шах. — Любая предвзятость в наших системах и нашей политике противоречит идее о предоставлении платформы, где каждый имеет возможность для самовыражения».

Как отмечает издание, компания Facebook пошла на этот шаг на фоне продолжающегося бойкота со стороны крупных рекламодателей. Этот бойкот был спровоцирован тем, как корпорация решает вопросы расового характера, говорится в статье.

В результате Facebook уже взял на себя обязательство за пять лет увеличить на 30% представительство темнокожих и прочих меньшинств в руководстве компании. Кроме того, корпорация также планирует к 2023 году удвоить число темнокожих и испаноговорящих сотрудников.