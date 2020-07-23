 

Все фазы сна оказались полезными для учебы

23.07.2020, 1:18, Новости дня

Во время нового исследования ученым предстояло узнать больше информации о значимости разных стадий сна для человека.

В эксперименте приняли участие добровольцы, которых на текстурированном фоне обучали определять букву и ориентацию ряда линий. Студенты обучались новым навыкам перед сном и после него. Во время сна ученые анализировали мозговые волны участников, а также измеряли концентрацию возбуждающего нейротрансмиттера и ингибиторного нейротрансмиттера в их мозге. Также эксперты провели этот анализ на людях, которые не выполняли необходимые задания. Во время исследования ученым удалось собрать сведения о состоянии конкретной области мозга.

Обнаружилось, что все стадии, которые человек проходит во время сна, одинаково полезны для учебы. Быстрая фаза сна может наступать несколько раз за ночь, а ее наличие помогает человеку запоминать больше информации.





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