Ученые рассказали о способах, которые улучшают память

23.07.2020, 1:18, Новости дня

Эксперты выяснили, что может помочь улучшит работу мозга, а также натренировать производительность памяти и скорость запоминания.

Международная команда исследователей учила 50 добровольцев возрастом от 24 до 27 лет запоминать последовательности из 72 слов. Участников эксперимента разделили на три группы: первая группа тренировала кратковременную память, вторая – обучалась по методике «локусной тренировки», а третья – выступала в качестве контрольной группы.

Перед обучением из 72 слов участники эксперимента могли запомнить 25-30. После шести недель тренировок, участники, которые обучались по методике «локусной тренировки», воспроизводили в среднем на 35 слов больше. Добровольцы, занимающиеся улучшением кратковременной памяти, могли воспроизвести на 11 слов больше, а участники контрольной группы – на 5.