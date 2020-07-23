 

Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с коронавирусом

23.07.2020, 1:08, Новости дня

Борт МЧС со специалистами Минздрава РФ и Роспотребнадзора вылетел в Киргизию, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«По поручению правительства РФ спецборт МЧС РФ со специалистами Минздрава РФ и Роспотребнадзора вылетел в Киргизскую Республику», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Там уточнили, что на борту находятся семь специалистов. В Уфе на борт поднимутся 42 медика, после чего самолет направится в Бишкек. Обратно специалисты вернутся также авиацией МЧС России.

В среду в Киргизию уже прибыли шесть бригад российских военных медиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обращении представителей общественности стран Средней Азии к российскому руководству с просьбами о помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Позднее к Москве за помощью обратились Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан, Тунис, Казахстан, Азербайджан. Также экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других стран.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу российских врачей за рубежом. МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

03.06 / Роскачество предупредило о токсинах в овощах и фруктах

10.07 / Лавров: РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

18.06 / Пассажиры такси в Москве напали на девушку-водителя

23.06 / Independent – от Джонсона требуют внести ясность в социальные риски брексита без сделки

17.07 / Все кандидаты от “Слуги народа” перед местными выборами пройдут проверку СБУ – Зеленский

20.05 / Еврокомиссия заявила о превышении бюджета ЕС из-за борьбы с пандемией

12.06 / Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на Парад Победы

06.07 / Девочка под Волгоградом погибла от ударов током в фонтане

13.06 / Куценко высказался в поддержку Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска