Мнение: Дело Бабченко живет и побеждает
23.07.2020, 0:50, Разное
О фейковом "теракте" в Луцке.
Как выглядел "теракт" в Луцке в желаниях организаторов постановки.
Как выглядел "теракт" в Луцке на самом деле.
А вот полная версия "штурма".
Данная дешевая постановка при участии Зеленского и Авакова, очевидно преследуют цель поднять падающий рейтинг данных персонажей. Помешала уже традиционная криворукость исполнителей, которые даже теракт достоверно изобразить не смогли, но это уже традиционная история – достаточно вспомнить "минометный заговор" Савченко-Рубана и "убийство Аркадия Бабченко".
Актеры лениво ждут, пока придет отмашка на "задержание".
Источник: Colonel Cassad
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