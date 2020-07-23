Мнение: Десять причин, по которым мелким быть плохо.

23.07.2020, 0:49, Разное

Кто-то на “Пикабу” написал пост, как ему трудно жить с ростом за два метра. Ну, с таким, может, и трудно, но, блэт, я чуть не заорал в голос, когда в ответ парни ростом где-то 188-189 стали писать, что им тоже якобы трудно с их ростом. Ипатьрукалицо, это ВАМ-то трудно?! Да хотите, я вам прямо сейчас подробно разложу, что такое НАСТОЯЩИЕ трудности с ростом (у меня 163)! Тем более что один поц на “Пикабу” удивился, мол, да какие это трудности могут быть у маленьких (издевается). Что ж, могу таким вот шутникам перечислить подробно, по пунктам.

1. Маленький рост вызывает комплексы.

Вот честно, не представляю, КАК можно комплексовать с ростом в 189. Зато с моим это происходит помимо твоей воли (особенно когда ты видишь, что все вокруг уже выросли, включая твоего младшего двоюродного брата, один ты так и будешь всю жизнь мальчишкой и никогда нормальным взрослым мужиком не станешь).

2. Ты чувствуешь себя подростком в мире взрослых.

Вот, например, был на концерте Розенбаума, так там все выглядели выше меня и взрослее. Тоже радости мало, чувствовал себя пацаном, который туда случайно попал.

3. Тебя никто не боится и все считают безобидным.

Уверен, был бы на моём месте мужик нормального роста и комплекции, который может найти и сделать физическое замечание, так мои враги в интернете живо научились бы слова выбирать и культурно вести себя. А мелкого сопляка что же не травить?

4. Маленький рост обычно сопровождается и сложением как у доходяги (серьёзно, вот никого в жизни не встречал, кто бы выглядел сильным, будучи мелким). И бороться с этим бесполезно, к сожалению, проверено опытом. А физическая сила в жизни ведь ой как пригодилась бы!

5. Мелкого легко завалить. Серьёзно, вот я весь испытывал опаный стыд, когда на открытой трене по самбо меня легко укладывали пацаны, которые мне в сыновья годятся. И после этого мне в Интернете ещё будут рассказывать, что маленький рост таки не повод для комплексов…

6. Трудно подобрать одежду. Серьёзно, я вот недавно хотел в магазе футболку купить, так какую ни приложу к себе – все большие. А уж какой квест купить штаны на такой рост и при этом с ногами, раскачанными многолетними занятиями велоспортом, за это я промолчу…

7. Тебя не замечают девушки, потому что взрослым не нужен тот, кто выглядит как мальчишка. И тебе приходится тоже их не замечать, ибо в чём цимес встречаться с той, с которой в пупок дышать придётся? И не надо ля-ля, что якобы полно девушек маленького роста. Я вот в жизни одну только знал, у которой рост был 150.

(А уж как я искал себе партнёршу для выступления с танцем на “Микрофоне”, это отдельная история…)

8. Далеко не на каждую работу возьмут того, кто в 36 как пацан выглядит. И не надо ля-ля, что внешность тут якобы роли не играет. Я вот читал про одну лесбиянку, которая выглядела абсолютно как мужик, и по этой причине её на работу не брали. Так вот, с несоответствием возрасту то же самое. Ведь и дуракам понятно, что если мужик в тридцать лет так выглядит, то с ним что-то не так. А кто же возьмёт на работу того, с кем что-то не так?

9. А уж побелка там всякая с таким ростом вообще охренительна. Я уж не говорю, что захочешь в библиотеке книгу с полки повыше взять, там подставляй подставку. И вот так кругом, где нормальный рост нужен.

10. А уж про то, каково в учиться в школе, будучи в ней чуть ли не самым маленьким из всех, да ещё в одном классе с гопниками, я промолчу, думаю, сами представите…

В общем, этим, думаю, доказал, что мелким быть действительно таки плохо. И, думаю, понятно, почему, если когда-нибудь изобретут пересадку в чужое тело, я первым побегу в тело какого-нибудь высокого парня вселяться, просто чтобы хоть узнать вообще, как это. А ещё я теперь надеюсь прочитать, так же по пунктам, чем же это всё-таки плохо быть высоким (не за два метра, конечно, но хотя бы 189). А то сам напишу, что-нибудь вроде “10 причин, по которым можно завидовать высоким парням”…