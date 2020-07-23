Трамп объявил войну насильственным преступлениям в США

23.07.2020, 0:40, Новости дня

Президент Дональд Трамп объявил в среду о том, что его администрация направит в крупнейшие американские города федеральных агентов для того, чтобы покончить с нарастающей волной насильственных преступлений.

Генеральный прокурор США Уильям Барр сегодня принял участие в презентации расширения программы «Операция Ледженд» и о включении в нее таких городов, как Чикаго и Альбукерке, в рамках борьбы администрации Трампа с насильственными преступлениями.

«Сегодня я объявляю о том, что сотрудники федеральных правоохранительных органов будут направлены в американские города, страдающие от насильственных преступлений», – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что «у нас нет другого выбора, кроме как включиться» в решение проблемы, ставшей актуальной для многих американских мегаполисов, жители которых страдают от растущей преступности.

«Это кровопролитие должно закончиться», – заявил президент.

Программа предусматривает отправку сотрудников федеральных правоохранительных органов для оказания помощи полиции на местах в борьбе со всплеском насильственных преступлений.

Представитель Министерства юстиции заявил, что эта инициатива не связана с использованием федеральных агентов Министерства внутренней безопасности для подавления беспорядков в Портленде, штат Орегон.

Президент резко раскритиковал лидеров Демократической партии, которые политизируют вопрос борьбы с преступностью. По его словам, городами и штатами, наиболее пострадавшими от роста преступлений, руководят мэры и губернаторы, принадлежащие к демократам. Трамп отстаивает идею «закона и порядка», которая, как он надеется, найдет отклик среди его избирателей.

В программе «Операция Ледженд» участвуют агенты Федерального бюро расследований, Службы судебных приставов («маршалов») и других правоохранительных ведомств.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже заявил, что его штат не нуждается в федеральном вмешательстве для наведения порядка в крупнейшем мегаполисе США. Мэр Чикаго Лори Лайтфут также потребовала, чтобы президент не направлял «неизвестных федералов» в возглавляемый ею город, переживающий рекордный всплеск насильственных преступлений.

«Операция Ледженд» названа в честь ЛеДженда Талиферро, 4-летнего мальчика, которого уголовники застрелили в конце июня в Канзас-Сити, штат Миссури.