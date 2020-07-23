«Мне бы кипятильник и расческу»

23.07.2020, 0:22, Разное

Фургал рассказал об условиях содержания в СИЗО.

Арестованный по подозрению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио главы региона и рассказал об условиях содержания в СИЗО. Отрывки из беседы в своем фейсбуке опубликовала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Экс-чиновник сообщил, что в изоляторе ему не хватает кипятильника и расчески, так что приходится укладывать волосы ладонью. Посылок от однопартийцев арестованный член ЛДПР так и не дождался, хотя те обещали поддерживать Фургала. Была только одна телеграмма от Жириновского.

«Получил четыре посылки от родных, но там какие-то бестолковые вещи типа губки для посуды. А покушать забыли положить. Из продуктов только две пачки печенья и две конфет, сахар и кофе. Думаю, что близкие в шоке, потому не сообразили, что нужно в первую очередь в СИЗО. Но была еще передачка от незнакомого мне жителя Московской области. Там колбаса и сыр, яблоки и бананы. Спасибо большое ему», — цитирует Меркачева экс-губернатора.

За несколько минут до встречи с общественниками Фургал узнал о назначении депутата Госдумы от партии ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. «Что толку расстраиваться? Разве это как-то поменяет суть?», — ответил он на вопрос Меркачевой.

Экс-чиновник отметил, что в целом на условия содержания в СИЗО он не жалуется, недавно его перевели в камеру с телевизором. «Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть», — заключил он.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края обвинили в организации убийств нескольких предпринимателей. Президент Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его кресло временно занял Михаил Дегтярев.

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