 

Hürriyet Daily News – РФ и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии

23.07.2020, 0:15, Новости дня

Россия и Турция договорились о том, чтобы рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, Москва и Анкара достигли этой договорённости даже несмотря на то, что в ливийском конфликте они поддерживают противоборствующие стороны.


Reuters

Турция и РФ объявили о том, что они договорились рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии, несмотря на то что в ливийском конфликте они поддерживают противоборствующие стороны, пишет Hürriyet Daily News.

Как отмечает издание, всё это напоминает миротворческий процесс в Астане, в рамках которого обе страны вели переговоры об урегулировании сирийского конфликта.

Москва и Анкара опубликовали совместное заявление после консультаций на высшем уровне между двумя странами, которые прошли в турецкой столице 21 июля. В этих переговорах приняли участие заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и его турецкий коллега Седат Онал.

Согласно совместному заявлению, Турция и РФ договорились по четырём вопросам.

Во-первых, продолжать совместные усилия по созданию условий для прочного и устойчивого прекращения огня, в том числе подталкивать к этому конфликтующие стороны.

Во-вторых, содействовать продвижению внутриливийского политического диалога в соответствии с выводами Берлинской конференции по Ливии, состоявшейся 19 января этого года при содействии ООН.

Россия и Турция также договорились принять меры для обеспечения безопасного доступа к гуманитарной помощи и для доставки срочной помощи всем нуждающимся.

И, наконец, Москва и Анкара также собираются рассмотреть вопрос о создании совместной рабочей группы по Ливии и договорится о следующем раунде консультаций, которые должны состоятся в российской столице в ближайшем будущем, отмечает Hürriyet Daily News.





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