Обозреватель Washington Post – в отличие от Трампа, Байден не станет потворствовать Москве

23.07.2020, 0:15, Новости дня

При действующем американском президенте РФ на международной арене очень многое сходит с рук, считает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. И совсем другой подход у конкурента Трампа по предвыборной гонке. Кандидат от демократов Джо Байден, напротив, уже дал понять Кремлю, что не собирается мириться с его поведением, в том числе «вмешательством» в американскую политику, поясняет журналистка.



Reuters

Внешняя политика Дональда Трампа «изобилует необъяснимыми уступками» Владимиру Путину. Американский президент транслировал российскую пропаганду о «советском вторжении» в Афганистан, встал на сторону Москвы, когда разведсообщество США обвинило её во вмешательстве в выборы. Он попытался «шантажировать» Украину, угрожая лишить её важной военной помощи, поделился секретной информацией о Сирии с российскими чиновниками в Овальном кабинете, призвал союзников вернуть Россию в G7 и, совсем недавно, объявил о своем намерении вывести тысячи американских солдат из Германии, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

«Для президента, печально известного своей непоследовательностью и неустойчивостью, его внешнеполитические шаги неизменно благоприятствуют России. Можно было бы подумать, что в рамках закона средних значений будут возникать случайные расхождения с российским диктатором. Но у Москвы не было более успешного года в дипломатии с момента окончания Второй мировой войны, когда Восточная Европа попала под её контроль. (На этот раз, за исключением Украины, Путину даже не пришлось использовать военную мощь)», — считает журналистка.

Возможно, у Кремля есть компромат на Трампа. Не исключено, что глава Белого дома имеет какие-то финансовые интересы в РФ или просто легко поддаётся на «неприкрытую лесть диктаторов, расположение которых он, по-видимому, жаждет». Каким бы ни было объяснение происходящего Москва при действующем американском президенте «невероятно преуспевает», рассуждает Рубин.

По её словам, внешнеполитическое видение бывшего вице-президента Джо Байдена — это «совсем другая история». В недавнем заявлении, опубликованном его предвыборным штабом, политик обвинил российские власти в том, что они не оставляют попыток «повлиять на американскую демократию».

Он также припомнил Трампу, что тот неоднократно отрицал «вмешательство» Москвы в американские выборы, в том числе во время встречи с Путиным в Хельсинки. Байден пообещал, что при его администрации подобное не повторится.

«Я предупреждаю Кремль и другие зарубежные правительства. Если меня изберут президентом, я буду рассматривать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебный акт, который существенно скажется на отношениях между Соединёнными Штатами и руководством государств-нарушителей», — объявил Байден.

«Я поручу американскому разведывательному сообществу своевременно и публично сообщать о любых усилиях иностранных правительств, которые вмешивались или пытались вмешаться в выборы в США. Я прикажу своей администрации использовать все соответствующие инструменты федеральной власти и в полной мере применю мою исполнительные полномочия, чтобы заставить государства-нарушители выплачивать существенные и долгосрочные издержки», — добавил он.

«Эти издержки могут включать в себя санкции финансового сектора, замораживание активов, ответные киберудары и разоблачение коррупции. Кроме того, может быть предпринят ряд других действий в зависимости от характера атаки. Я буду направлять наш ответ удобным для нас способом и в удобное для нас время», — подчеркнул политик.

Байден также пообещал, что поручит спецслужбам составить план, который устранит угрозу иностранного влияния на выборы в США. Он не исключил, что в процессе будут участвовать американские союзники и партнёры, которые помогут «изолировать режимы, стремящиеся подорвать демократию и гражданские свободы».

На взгляд Рубин, позиция Байдена звучит очень «по-рейгановски». Возможно, именно поэтому большое количество противников Трампа в Республиканской партии и представители внешнеполитической сферы склоны больше доверять кандидату Демократической партии, чем «ручному пуделю Путина».

Журналистка считает, что Байден предлагает Путину «выход из всё более враждебных отношений» с США. Бывший вице-президент признаёт, что в случае прихода к власти он предпочёл бы посвятить всю энергию своей администрации на то, чтобы объединить международное сообщество для борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями эпидемии.

«Республиканцы растратили впустую свою заявку на партию национальной безопасности. Сегодня Байден обещает противостоять нападкам на суверенитет США, защищать демократические ценности, восстанавливать альянсы, изобличать нарушения прав человека и, став главнокомандующим, быть бесстрашным защитником наших мужчин и женщин за рубежом. Трамп плохо справлялся с Россией и, несомненно, будет вести себя точно так же на втором сроке. Избиратели должны решить, чьего господства на мировой арене они хотят —Соединённых Штатов или России», — заключает Дженнифер Рубин.