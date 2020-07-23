 

Клиническое исследование подтвердило пользу интервального голодания

23.07.2020, 0:13, Новости дня

Во время нового эксперимента ученые сравнили результаты от двух типов диет, которые были опробованы группой добровольцев, и поделились результатами.

В новом исследовании приняло участие 58 человек. Добровольцев разделили на три группы: участники двух групп соблюдали принцип диеты 20:4 или 16:8. Испытуемые могли есть любую пищу в разрешенный промежуток времени (4 или 8 часов), а течение 20 или 16 часов еду употреблять запрещалось. Большинству участников эксперимента удалось похудеть. Кроме этого, у добровольцев, которые придерживались принципов интервального голодания, улучшилось кровяное давление, уровень холестерина и биомаркеры здоровья сердца.

За время, когда длился эксперимент, обе группы продемонстрировали снижение инсулинорезистентности и уровня окислительного стресса.





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