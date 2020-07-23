Специалисты рассказали, какой хлеб помогает похудеть

23.07.2020, 0:13, Новости дня

Ученые выяснили, какой вид хлеба помогает избавиться от лишнего веса. Эксперты установили, что хлеб на основе зерновых помогает справиться с приступами голода и защищает человека от переедания.

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, что особый вид хлеба, который обогащен фруктами, белками и растворимой клетчаткой, помогает людям худеть. Эксперты акцентируют внимание на том, что продукт должен быть изготовлен из зерновых культур. Такой вид хлеба, в отличии от других вариантов выпечки, помогает защитить человека от переедания и справиться с постоянным чувством голода.

Во время эксперимента одна группа добровольцев получала на завтрак несколько видов джема и обычный хлеб, а другая – воду и зерновой хлеб с сушенными фруктами. Обнаружилось, что участники второй группы дольше ощущали сытость после завтрака.