 

Мнение: Ковидом нас не удивишь

22.07.2020, 23:50, Разное

Копаясь в ЖЖ, нашел у себя вот такую интересную запись:

“Новый грипп
Какой-то нынче новый грипп. Температура, говорят, все время 39 (!) и выше, сбить удается на 3-4 ч – и опять. При этом почти никаких других симптомов, кроме вот температуры.
Я пока тьфу-тьфу-тьфу, но снаряды рвутся все ближе… Водкой пробуем растираться, по старинным русским рецептам”.

И комменты были интересные:
“Факт злобный грипп. Трое суток провалялся пластом с 38-39, не сбивается сцуко парацетомолом. Сегодня первый день как сама упала, но состояние как будо меня крепко отмутузили. Не пожелаю никому”.

“у меня в декабре было. 2 дня температуры 39-40. Сбить ничем не удавалось. Потом бронхит в качестве осложнения – до сих пор хекаю”

Похоже на популярный ковид, не так ли? Удивляет только время записи: это январь… 2013 года! Кто не верит – вот ссылка: https://sapojnik.livejournal.com/1395305.html

В общем, относительно понятно, почему именно в России ковид собрал крайне небольшую, а точнее – просто ничтожную жатву в виде смертей. Просто мы тут чем-то подобным уже не по разу переболели еще до всякого ковида.

Источник: Размышления вольного социолога





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