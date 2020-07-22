 

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

22.07.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

В оперативном штабе напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 19 пациента с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Врио главы СУ СК по Дагестану пострадал в ДТП

05.07 / На парламентских выборах в Сербии победила правящая партия

04.07 / Из-за сильных ливней подтоплены несколько районов Москвы и Подмосковья

23.06 / Осужденный американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена

10.06 / США возобновят работу консульства в Ухане

23.05 / Полиция взяла штурмом отделение “Альфа-Банка”, где удерживали заложников

23.06 / В РФ предсказали рост средней зарплаты на 10 тыс. рублей

06.07 / В Санкт-Петербурге разрешат фудтраки

08.06 / Эксперт: Видеоконференция с президентом позволит ускорить развитие сферы соцзащиты

12.06 / Зеленская заболела COVID-19, Украина получила первый транш кредита МВФ. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска