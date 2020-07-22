 

В Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу с 1 сентября

22.07.2020, 23:46, Новости дня

1 сентября дети смогут пойти в школу, если, согласно новым правилам адаптивного карантина, регион не относится к “красной зоне”. Об этом 22 июля сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала “Украина 24”.

“В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования”, – заявила Мандзий.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято решение завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 60 995 человек, из них 1534 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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