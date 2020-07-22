 

Байден опережает Трампа в президентском рейтинге – опрос

22.07.2020, 23:46, Новости дня

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден продолжает лидировать в президентском рейтинге за три месяца до выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Ipsos и агентством Reuters.

В соответствии с полученными результатами, за Байдена готовы проголосовать 46% зарегистрированных избирателей. 38% респондентов заявили, что намерены поддержать действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа.

Еще 16% опрошенных либо не определились с выбором, либо собираются проголосовать за другого кандидата. При этом почти 70% неопределившихся заявили, что недовольны работой Трампа, и проголосовали бы за Байдена, если бы им пришлось выбирать между двумя главными претендентами на победу в выборах.

Опрос проводился онлайн с 15-го по 21 июля. В нем приняли участие 4430 человек.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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