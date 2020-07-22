 

Мнение: Армяно-азербайджанская баталия при Лос-Анджелесе

22.07.2020, 23:45, Разное

После эпичной битвы при Лондоне https://colonelcassad.livejournal.com/6026327.html, следующая масштабная баталия армян и азербайджанцев произошла при Лос-Анджелесе, где отряд из почти 3000 армянских ополченцев столкнулся полуротой из 70 азербайджанцев, прикрывавших подходы к азербайджанскому консульству в Лос-Анджелесе.
По итогам столкновений, несколько азербайджанцев пострадали.

Что показала эта баталия? Что армян в Лос-Анджелесе больше, чем азербайджанцев.

Источник: Colonel Cassad





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