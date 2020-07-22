 

Помпео объяснил причину закрытия консульства КНР в Хьюстоне

22.07.2020, 23:35, Новости дня

Соединенные Штаты приняли решение закрыть консульство КНР в Хьюстоне, штат Техас, из-за систематических краж Китаем американской интеллектуальной собственности, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы четко определяем, какие у нас ожидания в отношении того, как Коммунистическая партия Китая будет себя вести, – сказал глава американской дипломатии в ходе пресс-конференции в Дании, где он сейчас находится. – Если этого не произойдет, мы предпримем действия по защите американского народа, нашей безопасности, нашей национальной безопасности, а также нашей экономики и рабочих мест».

«Крадется не только американская интеллектуальная собственность, – продолжил Майк Помпео, – это и европейская интеллектуальная собственность тоже, что обходится в сотни тысяч рабочих мест, хороших работ для трудолюбивых людей по всей Европе и Америке, украденных Коммунистической партией Китая».

Китайской стороне дан срок до вечера пятницы, 24 июля, чтобы выполнить распоряжение властей США и остановить работу дипмиссии в Хьюстоне, штат сотрудников которой насчитывает около 60 человек.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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