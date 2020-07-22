Карельского историка Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии

22.07.2020, 23:18, Разное

Он выйдет на свободу в ноябре.

Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима, сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Юрий Дмитриев. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Ануфриев уточнил, что так как Дмитриев провел в СИЗО больше трех лет, то историк выйдет на свободу в ноябре (первоначально он заявил, что в сентябре).

У суда перед приговором. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Защитник рассказал, что вопрос об обжаловании приговора они обсудят с Дмитриевым. Ануфриев сообщил, что нижняя планка по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего — 12 лет, однако была применена статья 64 УК, которая позволяет назначать наказание ниже минимальной планки.

Адвокат Виктор Ануфриев. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Юрию Дмитриеву инкриминировали девять фотографий приемной дочери (в возрасте 3, 4 и 6 лет), на которых видны ее наружные половые органы. Ему также вменяли прикосновения к промежности ребенка, когда девочке было 8 лет. В ответ на обвинения Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности приемной дочери в период, когда у нее был энурез, чтобы проверить сухость белья. Показания историка подтверждаются выписным эпикризом из больницы.

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«В какой-то из дней, утром, когда [дочь] пришла ко мне и как обычно села ко мне на колени, я почувствовал запах мочи, я понял, что она описалась. Естественно, я потрогал руками трусики и спереди и сзади в области половых органов, я понял, что ребенок описался, после чего мы пошли мыться. Такое было несколько раз в неделю до помещения ее в республиканскую больницу по поводу ночного энуреза», — говорил Дмитриев на предварительном следствии.

Фотографии, которые Дмитриев, по его словам, сделал для врачей после жалоб приемной дочери на боль в паху, суд уже во второй раз не счел порнографическими. Такое же решение было вынесено в 2018 году, когда Дмитриева оправдали впервые. Однако через два месяца оправдательный приговор был отменен, дело отправили на новое рассмотрение, а вскоре историку добавили новую, еще более тяжкую статью о насильственных действиях сексуального характера.

Эксперты, изучавшие тексты допросов приемной дочери, представили в суд заключение, что ребенок дал показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога.

Юрий Дмитриев — историк-любитель, участник экспедиций, открывших места массовых расстрелов на северо-западе России. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.

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