Мнение: И опять Среда Эмпатии в Шоколаднице!

22.07.2020, 22:43, Разное

(полные расклады по Русскому Миру)

Ну что, напоминаю, что по вновь установившейся традиции – завтра, то бишь в среду, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч. Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. В магазинах “Эмпатия” понемногу сходит на нет, на “Озоне” она снова кончилась – но у меня пока что, тьфу-тьфу-тьфу – запасы имеются!

Лучшие отзывы:

с сайта Литрес (там она продается в электронном виде):

“Отличная книга! Как начала читать, так и не смогла оторваться. Написана хорошим языком: несмотря на то что речь в книге идет об очень серьезных вещах, автору удается излагать их в доступной форме с изрядной долей юмора и иронии. Выводы книги многим не понравятся, тяжело принять правду о самих себе, но они вполне обоснованы, так как А.Рощин опирается и на научные исследования, и на достаточно большой фактический материал, который сам по себе очень интересен. Хотелось бы, чтобы книгу прочитало как можно больше людей, это поможет нам трезво взглянуть на себя и попытаться хоть чуть-чуть измениться, почувствовать эмпатию друг к другу”.

“Читая данную книгу, постоянно ловил себя на мысли: да, согласен/да, подмечал и за другими, и за собой/да, это так и работает в России. Думаю, «Страна утраченной эмпатии…» является шикарной пищей для размышлений. В голове даже промелькнула мысль: а если бы в школах изучали не скучную классику, ненужную в таком возрасте, а подобные произведения, заставляющие глубоко задуматься над Системой, которой подчинён весь мир, вся страна, все окружающие нас люди? Но есть один недостаток: коммунисты будут прямо-таки ненавидеть автора:) А так, очень рекомендую к прочтению”.

“Ох, впервые в жизни встретила автора, который ненавидит СССР больше, чем я. В книге горькая правда о нас, изложенная с научной безжалостностью. Рекомендую всем кто хочет лучше понять себя и свою родину”.



Отзыв небезызвестного Олдфишера (мы тут с ним не так давно славно попили чайку в ресторане ЦДЛ):

Книжка- чума!!! Даёт полные расклады по Русскому Миру… Буду рекомендовать своим читателям!!!”

Отзыв, который мне прислал давний читатель из Риги (!):

“Поначалу я немного опасался – насколько большую её часть будут составлять вытяжки из вашего блога, и тут книга превзошла все мои самые мрачные ожидания. Тексты из блога составляют, я бы сказал, никак не меньше 80%. Большую часть из них я (как постоянный и давний ваш читатель) уже читал. Это, однако, совсем не сделало книгу хуже – напротив, эти тексты, дистиллированные от ваших размышлений по текущим событиям и обзорам винтажной эстрады, как бы заиграли новыми гранями и слились у меня в уме в нечто цельное. Они выстраиваются в полноценную философскую систему, дополняя и усиливая друг друга. У вас получился как бы такой поперечный спил умов Российского общества на изломе тысячелетий, и это, я считаю, замечательно. Ещё один положительный эффект засилья контента из блога – ваша книга будет необычайно интересна тем, кто с вашим блогом не знаком. Для них, конечно, это будет сочный вкусный концентрат, и этим я не премину воспользоваться: теперь, вместо того чтобы советовать приятелям почитать блог какого-то там сапожника, я могу им предложить почитать вот эту конкретную книгу (да какую, с подписью от автора!), что, конечно, приятней и удобней”.

Также, если вы в другом городе или даже в другой стране, вы можете заказать ее с автографом по адресу e-mail [email protected] или просто написав в личку. Для потерявшихся в кафе или на его подступах – мой телефон (985)741-0098. Жду! Практика показывает, что в “Шоколаднице” спонтанно собираются разношерстные и интересные кампании читателей моего блога.