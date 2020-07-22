Карантин в Украине продлили до конца лета, контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе. Главное за день

22.07.2020, 22:42, Новости дня

Прекращение огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. В Офисе президента Украины сообщили, что перемирие должно начаться с полуночи 27 июля.

Карантин до конца лета

Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года. Кабмин изменил принцип распределения регионов для усиления карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

“В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах-районах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19″, – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

В Украине выросла цена на газ

НАК “Нафтогаз України” повысил цену на газ для населения. Цена возросла на 16 копеек до 2,30 грн за м³ (без учета НДС, наценки газзбутов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Кривошу сообщили о подозрении

Луцкому террористу Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, сообщили о подозрении.

Его обвиняют по нескольким статьям: “совершение террористического акта”, “захват и удержание лиц в качестве заложников”, “посягательство на жизнь работника правоохранительного органа”, а также “незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами” (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Новака арестовали в Польше

Суд Варшавы взял под стражу бывшего главу “Укравтодора” Славомира Новака и двух его сообщников. Новака и предпринимателя из Гданьска Яцека П. арестовали на три месяца, условный арест был наложен на Дариуша С., бывшего главу JW GROM.

Спикер окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Чир заявила, что если он заплатит залог в размере 1 млн злотых, его освободят.

Коронавирусом в мире заразились 15 млн человек

За последние восемь дней коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 2 млн человек. Больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (3 915 780), Бразилии (2 159 654), Индии (1 193 078), России (787 846), ЮАР (381 798), Перу (362 087), Мексике (356 255) и Чили (334 683).