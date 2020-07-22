“Люди голосовали, чтобы вернуть контроль”. Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

22.07.2020, 22:42, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что граждане Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС не из-за вмешательства России, а потому что хотели вернуть контроль над государством. Об этом он заявил 22 июля, выступая в парламенте. Фрагмент его выступления опубликовал Channel 4 News, комментируя доклад парламентского комитета по разведке

“Люди этой страны голосовали за выход из ЕС не из-за давления или вмешательства со стороны России, они проголосовали потому, что хотели вернуть контроль [над страной]”, – сказал премьер.

"The people of this country didn't vote to leave the EU because of pressure from Russia… They voted because they wanted to take back control.” "The people of this country didn't vote to leave the EU because of pressure from Russia… They voted because they wanted to take back control.”Boris Johnson hits back at criticism from Keir Starmer for failing to take action to against Russian interference. Posted by Channel 4 News on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Джонсон добавил, что Великобритания серьезно относится к угрозам со стороны РФ.

Накануне в парламенте Соединенного Королевства был представлен доклад комитета по разведке и безопасности, в котором говорится, что прямых доказательств влияния России на референдум по Brexit в 2016 году нет. В то же время, заявили авторы доклада, Кремль пытался повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение тогда поддержало 51,9% британцев.

Соединенное Королевство официально вышло из состава ЕС 31 января 2020 года.