В Сенате представили законопроект о стратегии конкуренции с Китаем

22.07.2020, 22:25, Новости дня

Сенаторы-республиканцы Джим Риш, Кори Гарднер, Митт Ромни и Тодд Янг в среду представили законопроект о развитии торговли, региональных альянсов, технологий, а также экономических и геополитических инициатив в отношении Китая. Инициатива направлена на выработку комплексной стратегии конкуренции с Китаем.

«Коммунистическая партия Китая перестраивает международный порядок в пользу авторитарных режимов и прямо подрывает интересы Америки и демократии, – заявил Риш, возглавляющий сенатский Комитет по международным отношениям. – Именно поэтому мы представили комплексный законодательный пакет со стратегией, которая будет защищать наши интересы, интересы наших союзников и партнеров и поддерживать нашу позицию мирового лидера. Я надеюсь, что этот закон станет основой для развития двухпартийного сотрудничества во всех аспектах конкуренции с Китаем в 2020 году и в дальнейшем».

«Коммунистическая партия Китая запугивает своих соседей, угнетает собственный народ и пытается навязать свои репрессивные ценности всему миру, в том числе прямо здесь, в Соединенных Штатах, – заявил Гарднер. – Я горжусь тем, что стал партнером председателя Риша, сенатора Янга и сенатора Ромни в разработке этой комплексной законодательной инициативы, которая укрепит политику США в отношении Китая, поможет нам вновь инвестировать в конкурентоспособность нашей страны и продвигать американские ценности прав человека и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Противодействие угрозе, которую Китай представляет для наших фундаментальных ценностей свободы, прав человека и свободы предпринимательства, является нашей центральной задачей в XXI веке, – отметил Ромни. – Мы должны предпринять решительные действия сейчас, чтобы противостоять растущей агрессии Китая и убедить их отказаться от агрессивных действий. Этот закон предусматривает дополнительные инструменты, которые помогут нам понять намерения Китая, защититься от его злонамеренного влияния и защитить наши интересы».

«Коммунистическая партия Китая поставила перед США беспрецедентное испытание. Ее действия бросают вызов нашим ценностям, нашим интересам и бросят вызов нашему образу жизни, если ничего не предпринять. Вот почему я горжусь тем, что вместе с коллегами участвовал в подготовке этого законопроекта. Он представляет собой важный шаг вперед, в то время как мы противостоим Пекину и стремимся сохранить наши универсальные ценности, нашу экономику и наши альянсы для следующего поколения», – сказал Янг.

Законопроект предусматривает такие инициативы, как борьба с недобросовестными экономическими практиками Китая, защита учреждений от злонамеренного и ненадлежащего влияния КНР, укрепление позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты интересов страны, а также ее союзников и партнеров.

В документе также отмечается важность продолжения сотрудничества с Пекином в таких областях, как контроль над вооружениями, сдерживание агрессивных устремлений Северной Кореи и защита окружающей среды, при условии, что Китай будет демонстрировать добросовестность и прозрачность.

Как пишет газета Financial Times, Риш также отметил, что США необходимо принять меры для корректировки «неблагоприятного» военного баланса в Тихоокеанском регионе путем укрепления альянсов с ключевыми странами, включая Японию, Южную Корею и Австралию.