Мнение: Как в России выглядит оправдание…

22.07.2020, 22:18, Разное

Когда прокуратура требует 15 лет лишения свободы за изготовление порнографии, хранение оружия, развратные и насильственные действия сексуального характера, но суд отметает несколько статей обвинения и оставляет «насильственные действия сексуального характера», по которой приговаривает обвиняемого к 3,5 годам колонии строгого режима – это говорит только о том, что все дело полностью сфабриковано. И обвиняемый не виновен в том, в чем его обвиняли…

И именно это произошло сегодня в Петрозаводске, где городской суд фактически оправдал исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Очевидно, что суд не мог вынести полностью оправдательный приговор. Потому что в этом случае пришлось бы снимать с должностей и отправлять в тюремные камеры кучу служивых из ФСБ, СКР, МВД, прокуратуры… Все тех, кто сфабриковал это уголовное дело. И суд фактически «вошел в положение» настоящих преступников, и учел, что Дмитриев уже больше трех лет сидит в СИЗО… И приговорил обвиняемого к 3,5 годам колонии строгого режима. И это притом, что по части 3 ст. 132 УК РФ – минимальный срок 8 лет колонии…

Фотография Юрия Дмитриева отсюда