У полиции и шапка болит

22.07.2020, 22:15, Разное

Активиста хотят судить за то, что он случайно сбил полицейскому кепку при задержании.

Летний выходной день в центре Гатчины, города в Ленинградской области. 50-летний Владимир Шипицын стоит с украинским флагом на акции в защиту крымских татар. Рядом с ним еще несколько активистов с плакатами. К Шипицыну подходит сотрудник полиции, и во время задержания происходит следующее: активист сначала упирается, когда полицейский просит его пройти с ним, потом теряет равновесие и падает, задевая украинским флагом кепку полицейского. Полицейская кепка падает, Шипицын с флагом — на асфальте. В итоге на активиста заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, по отношению к представителю власти». Шипицыну грозит до пяти лет лишения свободы.

Именно 318-я статья Уголовного кодекса стала одной из самых «популярных» для расправы с политическими оппонентами власти после несанкционированных митингов в центре Москвы прошлым летом. На участников акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму заводили уголовные дела по 318-й за вывих плеча во время задержания, за «оттянутую» руку во время задержания другого человека, за попытку поднять забрало шлема росгвардейца.

Теперь активисту, стоявшему с пикетом против уголовного преследования крымских татар, может грозить тюремный срок за «удар древком от флага» по голове полицейского во время падения.

— Я посмотрел видео в замедленном режиме три раза — там только тканью флага смахнуло кепку полицейского, не могло там быть никакого ушиба,

— рассказывает «Новой» свои впечатления от произошедшего присутствовавший на акции Дмитрий Негодин (он не стоял с пикетом, но снимал происходящее на видео, а позже, как и остальные пикетирующие, был задержан). — Сразу было понятно, что ничего там не было. Это как в футболе игроки начинают кататься по полю (имеется в виду, когда игроки падают, симулируя боль. — Ред.), так и этот полицейский. Я абсолютно уверен, что он это сделал специально.

Съемка произошедшего 18 июля уже разлетелась по социальным сетям: активисты вели прямую трансляцию с акции. Вообще как таковой акции не планировалось. Несколько людей только хотели по очереди встать в одиночный пикет с такими плакатами, как, например, «Требуем прекратить террор в отношении крымских татар», сделать фотографии на фоне достопримечательностей Гатчины и выложить в соцсети. Они выступают с подобной акцией уже не в первый раз.

По словам Дмитрия Негодина, практически по всем акциям активистов в этом году задержания проводились после того, как фотографии появлялись в социальных сетях: «Мы эти фотографии размещаем в интернете, и даже если во время фотографирования плакатов рядом не было посторонних зрителей, то все равно за такую фотографию потом судят и назначают штраф в 20 тысяч рублей».

18 июля Шипицын стоял с украинским флагом и плакатом, на котором написано: «Свободу узникам «дела Хизб ут — Тахрир» (признана террористической и запрещена в России. — Ред.). Российские суды не компетентны судить за действия, совершенные за пределами международно признанной территории РФ — в Крыму. Это нарушение международного права».

За несколько секунд до задержания полицейским. Кадр видео

После неоднократных заявлений сотрудников полиции о «незаконности акции» Шипицын, который до определенного момента стоял лишь с плакатом, берет в руки и украинский флаг. Это выводит силовиков из себя, и один из них берет Шипицына за руку, стараясь повести к служебной машине. Шипицын стоит на месте и отказывается идти. Затем сотрудник полиции тянет сильнее, и в итоге гражданин оступается, флаг при этом летит вниз вместе с ним — и протестующий оказывается спиной на асфальте. Сотрудница полиции объявляет собравшимся вокруг активистам: «Он сам упал».

А полицейский, который проводил задержание, говорит коллеге: «Он меня по голове ударил». «Да не врите», — слышно на фоне видео.

На лежащего Шипицына надевают наручники и сопровождают в автомобиль полиции.

— Уважаемые граждане, вы нарушаете федеральные законы, — строго повторяет сотрудница полиции. — Предупреждаем еще раз: ваше мероприятие не санкционировано.

В итоге еще пятерых активистов доставили в управление МВД по Гатчине. По словам задержанного Дмитрия Негодина, в то время, пока задержанные находились в изоляторе временного содержания, кто-то разблокировал их телефоны и искал что-то в них. Активисты поняли это, посмотрев расход заряда батареи за последние часы. На них составили протоколы по ст. 19.3 КоАП («неповиновение сотрудникам полиции») и по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («проведение несогласованного публичного мероприятия») и оставили ночевать в ОВД. Шипицына же увезли в Следственный комитет.

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Сейчас гражданин в статусе подозреваемого, сказал «Новой» адвокат Антон Юпанов, сотрудничающий с «ОВД-Инфо». Очная ставка между потерпевшим полицейским и активистом длилась около трех часов.

Свою вину Шипицын не признает. После задержания он провел 48 часов в изоляторе временного содержания. За это время следствие могло выступить с ходатайством об аресте или домашнем аресте, но этого не произошло. Поэтому активиста отпустили под обязательство о явке.

Татьяна Васильчук

корреспондент