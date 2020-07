Штаб Трампа проиллюстрировал «хаос и насилие» фотографией с Майдана

22.07.2020, 21:48, Новости дня

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа использовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации «хаоса и насилия», которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти Джорджа Флойда, сообщила газета New York Times.

Издание обратило внимание на фотографии, выложенные 21 июля на странице штаба республиканца в Facebook. На одном снимке фигурирует встреча Трампа с представителями одной из евангелических церквей, на втором – участники акции протеста в касках и со щитами, повалившие на тротуар сотрудника правоохранительных органов. Фотографии подписаны как «Общественная безопасность против хаоса и насилия», передает ТАСС.

Уточняется, что газета установила: второй снимок был сделан не сейчас в одном из городов США, а в Киеве в 2014 году фотографом Мстиславом Черновым. Последний специализируется на съемках протестов и вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке, Турции, Франции и других странах.

The ad shows one image of Trump in a calm setting talking to police officers beside another of a security official being surrounded by protesters, saying: “Public safety vs chaos and violence”. However, the image is a photo from a pro-democracy protest in Ukraine in 2014. pic.twitter.com/3iZbRaPccx

— BallerAlert (@balleralert) July 22, 2020

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

В конце мая смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского спровоцировала погромы в Соединенных Штатах. Трамп отказался выполнять требование участников беспорядков о роспуске полиции, призвав увеличить траты на обучение правоохранителей и подбор кадров.

16 июня глава Белого дома подписал исполнительный указ о реформе полиции, обязав стражей порядка соблюдать более строгие правила применения силы.