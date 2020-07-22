Мнение: Конец феномена Зеленского

22.07.2020, 21:40, Разное

Ну вот и свершилось то, что давно предсказывали большевики – в частности, я сам: на днях, как показали опросы, впервые на Украине процент не одобряющих деятельность Зеленского превысил процент одобряющих, и тамошний «клоун-президент» утратил свою уникальность и влился в серые ряды всех предыдущих украинских политиков очень долгого времени. Зеленский ведь был феноменом: сначала выиграл президентские выборы с феноменальными 73% «за», а потом на протяжении года (!) после избрания имел положительный баланс одобрения/неодобрения. Можно сказать, оставался любимцем Украины.

И – всё, финита. Взявшись продолжать политику Порошенко почти во всех его основных начинаниях, Зеленский закономерно пришел к порошенковскому же уровню «популярности», а точнее, конечно, непопулярности. И это ведь не предел; очевидно, что он будет падать и дальше, все ниже и ниже.

Поскольку для России Украина остается все эти десятилетия недосягаемым идеалом в плане реальной «живости» политики (в сравнении с российским стоячим болотом), вдвойне интересно смотреть на, пожалуй, самого живого украинского политика: как же он дошел до жизни такой? И самое главное – ЗАЧЕМ??

Нет, серьезно. Я отвлекусь от собственных симпатий/антипатий и порасссуждаю чисто политтехнически, как консультант. Вот у нас Зеленский; достаточно понятно, за счет чего он выиграл у Порошенко: как ни крути, но это прежде всего – «русская карта». Украинская народная масса проголосовала против войны, боев, мобилизаций, против эскалации противостояния с Россией – и за мирную жизнь, песни, пляски, гарных дивчин и продолжение евроинтеграции. Именно за счет этого Клоун выиграл у Кондитера – поскольку кондитер как-то совсем перестал ассоциироваться со сладостями, а все больше как-то ассоциировался со свинцом; «я загоню тебе в живот свинцовую конфету, и вряд ли ты ее переваришь!» – довольно странное рекламное объявление на кондитерском магазине, торгующем тортами «Киевский». Вот и избиратели тоже так подумали.

То есть Зеленский должен был обеспечить Украине мир и оставить в покое русский язык; такая была у него (невысказанная, но всем понятная) предвыборная программа, и для этого его избрали. Более того: для того же самого избирали (зачастую абсолютно никому не ведомых) персонажей в Верховную Раду от «партии» «Слуга народа» – поскольку считали, что они идут помогать Зеленскому выполнять его программу.

И вот удивительный вопрос: почему все же Зеленский забил на это? Где логика?

Ладно, допустим, что ВСЕ украинские президенты были (до Зеленского) непопулярны, всех «в массах» ненавидели больше, чем любили – это правда. Но так ведь ЗАТО всем предшественникам Зеленского было чем утешиться! Взять Порошенко: рейтинг популярности с первого года не поднимался выше 15% – но зато он – миллиардер. Долларовый. С миллиардом баксов любая непопулярность переживается легко (Трамп не даст соврать). И всегда под рукой – на крайний случай – рецепт, чем помочь горю: ведь популярность, если уж припрет, всегда можно попытаться… купить. Если есть на что.

Януковича всегда горячо ненавидели – но зато у него была безусловная поддержка на «малой Родине» в Донбассе, а что еще важнее – поддержка всего «донецкого клана», самой мощной на Украине мафиозной структуры, плотнейшим образом сросшейся с государством. Имея за собой такую силу, можно было раз за разом выигрывать выборы даже с двумя судимостями и не умея связать двух слов хоть на каком языке.

Ющенко – ну это был опытный финансист и аппаратчик, бюрократ, знающий все ходы и выходы. Бюрократам тоже свойственно поплевывать на «мнение народное» – они знают, что у них другие козыри…

Тимошенко (хоть она и не была президентшей, но была премьером) – ну и с ней всё понятно хотя бы из ее титула «газовая принцесса». Неформальная связь с Газпромом, сидение «на потоках» – как газовых, так и финансовых – ну тоже можно было особо не переживать из-за перепадов популярности.

Прикол в том, что у Зеленского – в сравнении со всеми перечисленными – НИЧЕГО НЕТ! Он не аппаратчик, не финансист, не связан с Газпромом, не имеет за собой мощного клана, у него нет денег (наколотил, может, как продюсер, 5-10 миллионов баксов – но это ж слезы). Говорят, что у него была поддержка миллиардера Коломойского. Однако миллиард-то в любом случае не его – так что как тут сравнивать с тем же Порошенко…

То есть, говоря попросту, «мнение народное» (А.С.Пушкин) – это был у Зеленского ЕДИНСТВЕННЫЙ капитал. Хоть политический, хоть любой другой. И вот так бездарно его растратить всего за год – зачем?

Получается по фактам так, что, едва выиграв у Порошенко, Зеленский «забил болт» на те 73%, что его, собственно, избрали – и принялся лихорадочно искать расположения у тех, кого он, собственно, электорально победил – у «порохоботов», фигурально выражаясь. Искал, постоянно посылая им сигналы типа «я свой! Я ваш! Я делаю то, что понравится вам!» Даже русский (то есть свой родной язык) показательно забыл раз и навсегда ради этого «обольщения». И в рекордные сроки, занимаясь с репетиторами по 15 часов в сутки, выучил прошлым летом украинский.

Ну и, выражаясь по-русски – нахера? Ведь порохоботская и укро-националистическая публика (оно и по соцсетям хорошо видно) – люди упертые. Они Зеленскому НЕ ВЕРЯТ. Для них он прежде всего «русский», то есть – двойной предатель: во-первых, жил на Украине, смел говорить с детства по-русски и развивать успешные проекты (опять же на русском языке, начиная от КВНа) – с Россией; и во-вторых – сейчас пытается переметнуться, то есть предает уже (с точки зрения порохоботов) уже своих русских «хозяев». Тактически он мог бы быть выгоден – как раз за счет авторитета у русскоязычного населения; однако нацисты, во-первых, в тактике несильны, а во-вторых – как раз этот свой авторитет Зеленский сейчас стремительно утрачивает! Ну и на кой он им нужен? Конечно, они будут искать любую возможность, чтобы его скинуть и поставить на его место полностью СВОЕГО человека.

С другой стороны: мы видим, как Зеленский весь год делает самоубийственные попытки перейти в другой стан, фактически поперек собственных избирателей… но он же не дурак. Зеленский – продюсер, то есть по определению опытный и жесткий предприниматель, работавший долгое время одновременно на двух высококонкуретных рынках – российском и украинском – в области шоу-бизнеса. Стало быть имел одновременно дело с двумя мафиями – нашей и незалежной. Глупые люди на этакой сковороде и года бы не продержались – или бы разорились, или бы их нашли где-нибудь с пулей в башке. А Зеленский, как мы знаем, и сам взлетел на вершины популярности, и неплохой капитал сколотил. То есть он кто угодно, но НЕ ДУРАК.

Зеленский, похоже, прежде всего – бизнесмен. А у бизнеса – девиз известный: ничего личного, только бизнес. Если надо для бизнеса, бизнесмен не то что украинский – зулусский выучит и скажет на нем речь так, что все зулусы разрыдаются.

Стало быть, Зеленский последний год столь отчаянно пытается продать или обменять хоть на что-нибудь свой единственный актив – поддержку украинской народной массы – по единственной «бизнесовой» причине: он пришел к выводу, что этот актив – неликвид.

Это и есть основная проблема «народа» в демократии, и мы об этом еще поговорим уже на примере России (того же Хабаровска). Тяжело и грустно сознавать, но сам по себе этот ваш «народ» – не решает. Он – дополнительная гирька на чаше весов, но кроме него нужны организованные «группы интересов», готовые воспользоваться его помощью.

Феномен же Украины, судя по всему, в том, что там таких организованных групп, готовых играть «вдолгую» вместе с русскоязычными «простыми гражданами» – просто нет. Поразительно, но факт. Во всяком случае, Зеленский таких не нашел. И потому перекинулся к тем, кто смог предложить ему хоть какой-то ресурс. А ресурс дают те группы, которые предпочитают опираться на «нациков».

Вот и всё. Решают те, кто имеет ресурсы. А большинство – что большинство. Оно, как мы видим, легко размывается и тает. Как сугроб в майский день.