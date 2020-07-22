Требовал взятку за трудоустройство. Во Львове задержали преподавателя военного вуза

22.07.2020, 21:40, Новости дня

Во Львове во время получения неправомерной выгоды задержали офицера, преподавателя одного из военных вузов, об этом 22 июля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины, свои услуги он оценил в $1200.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.