 

На Украине повысили цены на газ

22.07.2020, 21:30, Новости дня

На Украине оптовая цена на газ для населения в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр, сдерживает украинские цены запас газа в отечественных хранилищах, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В июне цена была снижена на 6%, до 2,14 гривны за кубометр.

«Как прогнозировали аналитики Нафтогаза, цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в подземных хранилищах Украины накоплено более 21 млрд кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года», – приводит РИА «Новости» сообщение Нафтогаза.

Напомним, что в январе 2020 года советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в нецензурной форме отреагировал на высокие цены на газ для потребителей.

В июле этого года Нафтогаз сообщил, что долги теплопроизводителей могут привести к проблемам в отопительный сезон на Украине.





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