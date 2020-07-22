Грузия возобновит регулярное авиасообщение не раньше 1 сентября

22.07.2020, 21:25, Новости дня

Грузия продлила запрет на регулярные международные авиаполеты до 1 сентября в целях предотвращения новой волны распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. Исключением стали рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу, хотя и их количество пока будет ограниченным.

При этом министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что двум авиакомпаниям — Wizzair и Ryanair было отказано в выдаче разрешения на полеты в августе. По словам министра, данные авиакомпании являются малобюджетными, и поэтому для сохранения низких цен на билеты они запрашивали по 10 рейсов в неделю для каждого направления. что вылилось бы в слишком большой поток людей. Глава Минэкономики отметила, что в условиях угрозы коронавируса, Грузия не сможет обеспечить безопасность своего населения в случае, если количество посетителей страны резко увеличится.

«Когда мы к этому будем готовы, будет готов мир и те страны, откуда осуществляются полеты, мы разрешим эти рейсы», — заявила Турнава.

В результате пандемии Грузия в марте прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами. После ослабления карантинных мер Тбилиси планировал восстановить регулярные полеты 1 июля. Затем эта дата была отсрочена до 1 августа. Все это время в Тбилиси и из Тбилиси по различным направлениям осуществляются лишь чартерные рейсы.

При этом с 1 августа Грузия откроет свои границы без предварительных условий пяти странам ЕС — Германии, Латвии, Литве, Франции и Эстонии. С 1 августа также разрешены деловые визиты в Грузию из всех стран, однако при условии, что гости, посещающие Грузию по делам, каждые 72 часа будут делать ПЦР тест на наличие COVID-19 за свой счет, или же, в качестве альтернативы, пройдут обязательный двухнедельный карантин, который оплатят сами.

При этом граждане Грузии при въезде в страну обязаны пройти двухнедельный карантин в специальных гостиницах за счет государства.

Реакция оппозиции

Грузинская оппозиция негативно восприняла очередную отсрочку восстановления регулярных международных рейсов и особенно то, что малобюджетным авиакомпаниям было отказано в осуществлении полетов. В оппозиционной «Европейской Грузии» также недовольны тем, что в отличие от граждан пяти стран ЕС, которым с 1 августа разрешено беспрепятственно посещать Грузию, грузинским гражданам при въезде в страну придется находится в принудительной изоляции на протяжение 14 дней. Оппозиционеры считают эту меру дискриминационной.

При этом в оппозиционной «Новой Грузии» требуют открытия границ и возобновления туризма при наличии «COVID-паспортов», подтверждающих отрицательный тест на коронавирус.

Нежелание властей открыть границы оппозиция связывает с выборами, намеченными в октябре. Хотя, как заявляет лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, не понятно, какими конкретными соображениями руководствуется правящая сила в данном случае.

Эпидемиологическая ситуация

В Грузии, в которой в течение приблизительно месяца практически не было внутренней передачи COVID-19, за последние дни были выявлены новые случаи заболевания. Очаг заражения — в Гардабанском районе, часть жителей которого отказывается проходить тестирование на коронавирус. Как заявил 22 июля глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в случае если специалисты не смогут провести полномасштабное исследование в трех селах данного района, их закроют на карантин.

«Мы начали расширенное исследование. Хотели полностью обследовать 7 тысяч жителей этих сел на этой неделе. Но нет ответных шагов и не удалось взять больше 350 образцов. Не исключаю проведение радикальных мероприятий… Согласно нашим расчетам, инфицировано от 5 до 7% населения этих сел. Мы хотим полностью изолировать этих людей и перевести на лечение», — заявил 22 июля главный эпидемиолог Грузии.

По состоянию на 22 июля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 1,073, при этом активных случаев — 150, из них уже выздоровели — 907, а 16 умерли.

Ситуация в соседних странах обстоит следующим образом: в Армении – 35,693 инфицированных коронавирусом, из них 24,766 выздоровели и 678 умерли, в Азербайджане – 28,242 случаев COVID-19, из них 19,939 пациентов выздоровели и 376 скончались, в России – 789,190 подтвержденных фактов заболевания, с 572,053 случаями излечения и 12,745 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 221,500 инфицированных COVID-19, из них 204,011 выздоровели, и 5,526 – умерли.