 

28 тысяч от государства: кому из россиян положена единовременная выплата

22.07.2020, 21:23, Разное

Рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 28,5 тысячи рублей могут беременные супруги военнослужащих-призывников. Но и тут есть условие: срок беременности должен быть более 180 дней.

При этом единовременная выплата не предоставляется беременным женам курсантов, которые обучаются в образовательных учреждениях Минобороны. Но возможны изменения: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать поправки, которые распространят единовременную выплату и на них.

Пособие выплачивается государством с 1 февраля. Об этом сообщает сайт телеканала “Царьград”.

Как писали “Дни.ру”, из-за эпидемии коронавируса государство ввело дополнительные выплаты для граждан. Так, 13,5 миллиарда рублей было направлено на пособия по безработице. Люди смогут получить деньги до конца августа.

Кроме того, размер минимальной суммы пособия по безработице вырос в три раза – до четырех с половиной тысяч рублей. На выплаты могут рассчитывать те, кто проработал не менее 26 недель за последний год.

Мишустин продлил медикам особые выплаты до конца лета. Врачам платят по 80 тысяч рублей, а среднему и младшему медперсоналу по 50 и 25 тысяч pic.twitter.com/OiZkKQPu44

— Лента.ру (@lentaruofficial) June 27, 2020

Кроме того, правительство выделило свыше пяти миллиардов рублей на отпускные и компенсации за отпуска медицинских работников. Средства положены врачам, среднему и старшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи.

Напомним, что с 1 августа в России повышаются накопительные пенсии. Писать заявления не нужно – перерасчет будет произведен автоматически.





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