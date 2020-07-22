 

Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

22.07.2020, 21:23, Разное

Свежие серии теленовеллы выйдут в эфир телеканала “Супер”
следующей осенью. Действия в новой части будут разворачиваться вокруг
маленького Владика – сына Тимофея и Полины. Молодые родители познают все прелести родительства, а поддержат их в этом нелегком деле старшие
члены семьи, роли которых исполняют Мария Порошина и Александр Самойленко.

По словам актера Александра Самойленко-младшего, играющего
Тимофея, на площадке сериала “Родители” он впервые задумался о детях. Артист ранее считал, что эта сторона жизни, возможно, никогда его не коснется. Однако, пообщавшись с экранным сыном, молодой человек понял,
как замечательно быть чьим-то папой.

Самойленко-младший не скрывает, что испытал ужас, когда на
площадку принесли маленького ребенка. Артист боялся взять кроху на руки. Преодолеть
страх парню помог Александр Самойленко – его отец
на экране и в реальности.

По словам режиссера сериала “Родители” Александра Жигалкина,
на съемках собрались опытные мамы и папы. Актриса Мария Порошина воспитывает
пятерых детей, ее коллега Александр Самойленко – четверых, сам кинематографист
тоже уже пять раз отец, поэтому показать мастер-класс по общению с малышами
было кому. “Мы смеялись над Сашиным страхом и неумелостью, но выглядело все
невероятно трогательно”, – заметил режиссер.

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Публикация от &#55358;&#56715;пироговаиксгранд&#55358;&#56715; (@pirogovaxgrand) 22 Июл 2020 в 4:01 PDT

Отметим, что экранная супруга Александра
Самойленко-младшего, Анастасия Крылова, наоборот, очень легко вжилась в роль мамы
грудничка. Артистка быстро нашла подход к крохе. По словам Марии Порошиной, ее
молодая коллега сделала все максимально достоверно.





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