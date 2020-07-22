Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

22.07.2020, 21:23, Разное

Свежие серии теленовеллы выйдут в эфир телеканала “Супер”

следующей осенью. Действия в новой части будут разворачиваться вокруг

маленького Владика – сына Тимофея и Полины. Молодые родители познают все прелести родительства, а поддержат их в этом нелегком деле старшие

члены семьи, роли которых исполняют Мария Порошина и Александр Самойленко.

По словам актера Александра Самойленко-младшего, играющего

Тимофея, на площадке сериала “Родители” он впервые задумался о детях. Артист ранее считал, что эта сторона жизни, возможно, никогда его не коснется. Однако, пообщавшись с экранным сыном, молодой человек понял,

как замечательно быть чьим-то папой.

Самойленко-младший не скрывает, что испытал ужас, когда на

площадку принесли маленького ребенка. Артист боялся взять кроху на руки. Преодолеть

страх парню помог Александр Самойленко – его отец

на экране и в реальности.

По словам режиссера сериала “Родители” Александра Жигалкина,

на съемках собрались опытные мамы и папы. Актриса Мария Порошина воспитывает

пятерых детей, ее коллега Александр Самойленко – четверых, сам кинематографист

тоже уже пять раз отец, поэтому показать мастер-класс по общению с малышами

было кому. “Мы смеялись над Сашиным страхом и неумелостью, но выглядело все

невероятно трогательно”, – заметил режиссер.

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Публикация от ��пироговаиксгранд�� (@pirogovaxgrand) 22 Июл 2020 в 4:01 PDT

Отметим, что экранная супруга Александра

Самойленко-младшего, Анастасия Крылова, наоборот, очень легко вжилась в роль мамы

грудничка. Артистка быстро нашла подход к крохе. По словам Марии Порошиной, ее

молодая коллега сделала все максимально достоверно.