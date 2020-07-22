Мнение: Бабченко проговорился, назвав закачика своего «убийства»…

22.07.2020, 21:15, Разное

Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая 2018 года. Но уже на следующий день тело его воскресло…

А сегодня Аркаша проговорился. Не специально. Просто так получилось.

Сегодня Аркаша выдал анализ теракта в украинском Луцке.

«… вы заметили, насколько кровавыми, циничными, и в значительной степени результативными являются теракты, в которых есть основания подозревать Россию? Их все отличает эффективность, общественная опасность и абсолютное пренебрежение сопутствующим жертвам…. И насколько мимишными и безопасными, абсолютно неэффективными, но зато крайнее эффектными с точки зрения телевизионной картинки получаются теракты, в которых нет оснований подозревать Россию…» – написал Аркадий.

Давно говорю, что "убийство Бабченко" – выглядело очень странно. А сегодня Аркаша и слово подходящее подсказал – МИМИШНО!

Это же очевидно, что если бы ФСБ или ГРУ получили приказ ликвидировать Бабченко, никто бы с ним не мимишничал. Только какой смысл отдавать такой приказ? Аркаша и в Москве-то был безопасен для Кремля. А уж когда уехал, стал даже полезен…

На снимке: Бабченко после воскрешения в кабинете Порошенко. Фотография отсюда