«Ничего ценного»

22.07.2020, 21:10, Разное

В Архангельске церковь поддержала строительство элитного жилья на месте разрушенного монастыря.

В Архангельске ученые обратились к врио губернатора с требованием остановить стройку элитного жилья на месте старинного монастыря. В письме, которое есть в распоряжении «Новой», 13 подписей: это археологи, историки, преподаватели САФУ.

Михайло-Архангельский монастырь

С Михайло-Архангельского монастыря начинался город: обитель была здесь учреждена в 1641 году, сюда ее перенесли с мыса Пур-Наволок после пожара. Здесь и вырос Архангельск. Сейчас же растет на глазах высотка. «Новая» уже рассказывала о конфликте вокруг строительства на углу набережной Северной Двины и улицы Урицкого (некогда — Архиерейской). 10-этажный жилой комплекс River Park по проекту финского архитектора Юкки Тикканена должен быть сдан в конце 2023 года. Строит холдинг «Аквилон-Инвест» — крайне влиятельная в городе структура, один из соучредителей которой — депутат областного собрания Александр Фролов, вошедший в прошлом году в список самых богатых российских депутатов и чиновников по версии Forbes.

«Аквилон» строит, конечно, не на монастырской кладке: обитель разобрали по кирпичам еще в 30-е, а на ее месте поставили несколько деревянных бараков. Вот вместо них (их расселил инвестор) в историческом центре и должен вырасти River Park с квартирами по 10 млн рублей.

Еще осенью архангельские ученые жаловались на «бесконтрольное уничтожение культурного наследия» тогдашнему министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Тогда, отвечая на вопросы «Новой газеты», в строительном холдинге настаивали, что никаких оснований предполагать наличие объектов археологического наследия в зоне застройки нет, а найденные в отвалах грунта артефакты вызывают сомнения. Менее чем через год ситуация изменилась:

«Аквилон», вроде как демонстрируя добрую волю, профинансировал раскопки одной из башен ограды Михайло-Архангельского монастыря, привлек Институт археологии РАН

(руководителем работ стал вологодский археолог Александр Суворов). Сообщили прессе, позвали, как водится, батюшек.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ

из пресс-релиза компании «Аквилон-инвест»

Александр Суворов«Полностью соблюдено действующее законодательство и не нарушен баланс интересов — застройщик продолжает строительство жилого комплекса, мы выполняем работы по сохранению археологического объекта».ИЗ ПИСЬМА АРХАНГЕЛЬСКИХ УЧЕНЫХ

«Сложно переоценить степень ущерба, который причинили застройщики своими действиями историко-культурному наследию Архангельска. Вопиющее нарушение — это бесцеремонная выборка грунта в зоне археологического наблюдения категории «Б» под огромный котлован площадью более 5 тысяч квадратных метров на начальном этапе строительства».

Поясню: зона категории «Б» — а в границы таковой входит участок застройки — исключает какое бы то ни было строительство без принятия мер по сохранению исторических объектов. Между тем ученые настаивают: котлован и траншеи под коммуникации рыли с июня по декабрь прошлого года без согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия, предварительных археологических изысканий, акта государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии выявленного объекта культурного наследия — то есть с нарушением порядка, установленного ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Застройщик отвергает обвинения, настаивая: строительство ЖК River Park ведется за пределами территории Михайло-Архангельского монастыря. Обосновать позиции помогла церковь: инвестор ссылается на георадарное исследование, проведенное по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии прошлым летом специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт специальных методов исследования). Оно обнаружило значительный культурный слой не на участке проектирования, а на соседнем.

Экскаватор извлекает грунт на участке археологического наблюдения. Апрель 2020. Фото предоставлено активистами

Правда, есть нюанс: на участке проектирования исследования и не велись.

Нужна экспертиза? Будет! В ноябре по заказу застройщика ее выполняют на основании неких «археологических изысканий», проведенных на этом участке в 2016 году неким Д.Н. Яковлевым. Яковлев якобы заложил 20 разведочных шурфов, культурный слой не выявил.

Башня ограды Михайло-Архангельского монастыря. На фотографии видны следы повреждения ковшом экскаватора части сохранившегося фундамента. Фото предоставлено активистами

К слову, именно на эту экспертизу ссылался, отвечая на вопросы «Новой», генеральный директор холдинга «Аквилон-Инвест» Алексей Попков. Он также упоминал, что отчет о том исследовании был направлен в Инспекцию по охране памятников Архангельской области, и только после этого компания получила разрешение на строительство. И тут вопросы возникают не только к инвестору, но и к Инспекции. Дело в том, что на сайте Минкульта РФ вовсе отсутствует информация о разрешениях на археологические исследования в 2016 году на имя Д.Н. Яковлева.

Алексей Попков

Усилиями активистов сомнительная экспертиза была признана юридически ничтожной, в феврале застройщик заказал новую. Привлеченный эксперт зафиксировал, что на участке вырыт котлован площадью более 5 тысяч квадратных метров, пояснил о возможности повреждения культурного слоя и остатков построек Михайло-Архангельского монастыря и указал на необходимость проведения археологических изысканий на уцелевшей территории площадью более 4 тысяч квадратных метров.

ИЗ АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

«Принимая во внимание характеристики культурного слоя, исследованного на близлежащих территориях, можно предполагать обнаружение на участке проектирования памятников археологии от эпохи неолита до памятников новейшего времени. Участок проектирования частично совпадает с территорией Михайло-Архангельского монастыря, построенного в границах рассматриваемого квартала в 1638–1644 годах и просуществовавшего до 1930-х, что указывает на возможность обнаружения на территории проектирования остатков деревянных монастырских построек, наиболее ранние из которых могут относиться к середине ХVII века. Проектом предусмотрен большой объем строительных и земляных работ на глубине более 0,25 м, что позволяет говорить о возможности повреждения и причинения вреда выявленному объекту культурного наследия».

После этого акта и состоялись упомянутые раскопки под руководством Александра Суворова. Копали спешно, делали это не с помощью закладки шурфов, как рекомендовано экспертизой, а экскаватором, при минусовой температуре, под снегом.

Авторы письма требуют от врио губернатора Александра Цыбульского полной остановки строительства, которое они называют «эстетически бессмысленным новоделом». И указывают: он еще и частично входит в границы санитарной зоны охраны источников водоснабжения; водоохранной и рыбоохранной зон.

В этой ситуации «Аквилон» вновь получил поддержку церкви. На сайте Архангельской епархии размещен монолог архитектора Дмитрия Яскорского, он строит новый Михайло-Архангельский собор на набережной взамен того, что был сердцем разрушенного монастыря. Среди объявлений о требах, молитвах и паломничествах текст стоит особняком и выражает откровенную поддержку застройщика.

ДМИТРИЙ ЯСКОРСКИЙ Дмитрий Яскорский

«Я категорически против того, чтобы останавливать строительство! Прекрасно знаю этот участок города и знаю, что дом строится за пределами того места, где стояли храмы и другие постройки утраченного Михаило-Архангельского монастыря».

Протесты против застройки исторического места многоэтажками Яскорский называет спекуляциями:

«За что так бьются эти люди? Почему они проснулись, вышли из анабиоза?

Быть может, это какие-то спекуляции, за которыми стоит некий интерес. Наверное, не самый идеалистический».

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РПЦ не печалится о разрушенной обители — она подводит черту под прошлым, заявляя, что не планирует восстанавливать монастырь и не собирается «будить противоречия в обществе». Действительно: зачем поддерживать градозащитников, если можно встать на сторону сильного? А древнюю кладку заменить сэндвич-панелями. Впрочем, амбиций строить собор на историческом месте у епархии никогда не было, как и проблем с выделением земли: самый большой храм в Арктике возводят на площади Профсоюзов. Чтобы освободить территорию, с площади, несмотря на общественные протесты, убрали памятник «Защитникам Советского Севера».

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье