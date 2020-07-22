 

Под Петербургом на Неве загорелась яхта

22.07.2020, 21:08, Новости дня

В городском поселке Свердлова в Ленинградской области на Неве загорелась яхта, очевидцы успели запечатлеть происшествие на видео и выложить в интернет.

Известно, что управлявшего яхтой мужчину удалось безопасно перевезти на берег, передает Рен ТВ.

Поясняется, что в данный момент очевидцы пытаются потушить яхту – забирают с берега огнетушители и подвозят к горящему судну.

Причины возгорания уточняются.

Напомним, в начале июля у лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи ветром оторвало швартовые. В результате происшествия никто не пострадал.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / “Абсолютно хаотичное бедствие”. Обама раскритиковал действия Трампа в период пандемии коронавируса – СМИ

25.06 / МИД подшутил над вывесившим флаг ЛГБТ американским посольством

10.06 / Резко вырос спрос на железнодорожные билеты в Крым

02.07 / В Главном храме Вооруженных сил первой обвенчается пара ветеранов ВОВ

20.05 / Сын хоккеиста Соколова отверг обвинения в убийстве матери

14.05 / Moody’s ухудшило прогноз продаж автомобилей в мире

26.05 / Госбюро расследований открыло производство из-за организации прослушки разговора Порошенко с Байденом

12.06 / В мире: Порошенко заставили вспомнить о том, что он русский

25.06 / Тренер “Урала” Парфенов: плотный график не станет проблемой

12.06 / Украина обязалась не вводить новые валютные ограничения в течение 18 месяцев – меморандум с МВФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска