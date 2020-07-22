Идеи для легкого ужина от шеф-повара: рецепты бабагануша, карпаччо из томатов и гаспачо с персиками

22.07.2020, 21:05, Разное

Согласно принципам здорового и функционального питания, ужин должен быть самым низкокалорийным приемом пищи: никаких макарон, риса и десертов во второй половине дня, лишь овощи, желательно термически обработанные, и белок. Соблюдая такие правила, можно удерживать вес на желаемой отметке, особенно если учитывать объем порций и в течение дня не выходить за определенный объем калорий. А еще не стоит забывать, что сейчас лето, а значит – самое время запастись витаминами, которые легко получить из овощей и фруктов. Учитывая все это, шеф-повар ресторана KUZNYA HOUSE Руслан Закиров поделился простыми, полезными и легкими рецептами.

Бабагануш

Ингредиенты:

Запеченный баклажан 450 г

Свежий лимон 95 г

Паста кунжутная 45 г

Оливковое масло 20 мл

Свежая петрушка 15 г

Чеснок 10 г

Соль, перец по вкусу

Зерна граната – для украшения

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь до полной мягкости – 12-16 минут. Очистить от кожицы. Мякоть баклажана и чеснок мелко порубить.

2. Заправить оливковым маслом, кунжутной пастой, лимонным соком, добавить соль и перец по вкусу.

3. Украсить зернами граната, цедрой лимона и свежей петрушкой.



Карпаччо из томатов с пекорино и щавелевым песто

Ингредиенты:

Томаты 140 г

Семечки 5 г

Масло оливковое 5 мл

Сыр пекорино 10 г

Соус песто щавелевый 30 мл

Соль морская, свежемолотый перец по вкусу

Соус:

Щавель свежий 80 г

Базилик 80 г

Кедровые орехи 10 мл

Лимонный сок 10 мл

Чеснок 4 г

Способ приготовления:

1. Для соуса: все ингредиенты смешать и пробить в блендере.

2. Для салата: томаты бланшировать в кипящей воде 10 секунд и переложить в ледяную воду. Снять кожицу, нарезать тонкими слайсами, выложить на тарелку, полить соусом. Украсить миксом семян льна и подсолнуха, полить оливковым маслом холодного отжима, посолить, поперчить и посыпать тертым сыром Пекорино.



Тушеная курица с овощами

Ингредиенты:



Филе куриного бедра 300 г

Куриный бульон 100 мл

Лук 40 г

Морковь 150 г

Стебель сельдерея 40 г

Картофель 40 г

Чеснок 1 зубчик

Белое вино 50 мл

Тимьян 5 г

Петрушка 10 г

Оливковое масло холодного отжима 20 мл

Соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Обжариваем на оливковом масле куриное бедро, добавляем крупно нарезанные овощи, обжариваем.

2. Добавляем белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист. Как вино выпарится, добавляем куриный бульон и томим без кипячения до готовности.

3. В конце добавляем петрушку и оливковое масло холодного отжима.

Гаспачо с персиками

Ингредиенты:

Томаты 500 г

Томаты слабо-соленые 250 г

Перец болгарский печёный 100 г

Лук красный 100 г

Огурцы 140 г

Персики 250 г

Оливковое масло 90 мл

Уксус хересный 20 мл

Соль/перец белый по вкусу

Способ приготовления:

1. Все (кроме персиков) объединить и оставить на ночь настаиваться в холодильнике.

2. Пробить блендером, подавать холодным с нарезанными персиками.