Идеи для легкого ужина от шеф-повара: рецепты бабагануша, карпаччо из томатов и гаспачо с персиками
22.07.2020, 21:05, Разное
Согласно принципам здорового и функционального питания, ужин должен быть самым низкокалорийным приемом пищи: никаких макарон, риса и десертов во второй половине дня, лишь овощи, желательно термически обработанные, и белок. Соблюдая такие правила, можно удерживать вес на желаемой отметке, особенно если учитывать объем порций и в течение дня не выходить за определенный объем калорий. А еще не стоит забывать, что сейчас лето, а значит – самое время запастись витаминами, которые легко получить из овощей и фруктов. Учитывая все это, шеф-повар ресторана KUZNYA HOUSE Руслан Закиров поделился простыми, полезными и легкими рецептами.
Бабагануш
Ингредиенты:
Запеченный баклажан 450 г
Свежий лимон 95 г
Паста кунжутная 45 г
Оливковое масло 20 мл
Свежая петрушка 15 г
Чеснок 10 г
Соль, перец по вкусу
Зерна граната – для украшения
Способ приготовления:
1. Баклажаны запечь до полной мягкости – 12-16 минут. Очистить от кожицы. Мякоть баклажана и чеснок мелко порубить.
2. Заправить оливковым маслом, кунжутной пастой, лимонным соком, добавить соль и перец по вкусу.
3. Украсить зернами граната, цедрой лимона и свежей петрушкой.
Карпаччо из томатов с пекорино и щавелевым песто
Ингредиенты:
Томаты 140 г
Семечки 5 г
Масло оливковое 5 мл
Сыр пекорино 10 г
Соус песто щавелевый 30 мл
Соль морская, свежемолотый перец по вкусу
Соус:
Щавель свежий 80 г
Базилик 80 г
Кедровые орехи 10 мл
Лимонный сок 10 мл
Чеснок 4 г
Способ приготовления:
1. Для соуса: все ингредиенты смешать и пробить в блендере.
2. Для салата: томаты бланшировать в кипящей воде 10 секунд и переложить в ледяную воду. Снять кожицу, нарезать тонкими слайсами, выложить на тарелку, полить соусом. Украсить миксом семян льна и подсолнуха, полить оливковым маслом холодного отжима, посолить, поперчить и посыпать тертым сыром Пекорино.
Тушеная курица с овощами
Ингредиенты:
Филе куриного бедра 300 г
Куриный бульон 100 мл
Лук 40 г
Морковь 150 г
Стебель сельдерея 40 г
Картофель 40 г
Чеснок 1 зубчик
Белое вино 50 мл
Тимьян 5 г
Петрушка 10 г
Оливковое масло холодного отжима 20 мл
Соль, перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Обжариваем на оливковом масле куриное бедро, добавляем крупно нарезанные овощи, обжариваем.
2. Добавляем белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист. Как вино выпарится, добавляем куриный бульон и томим без кипячения до готовности.
3. В конце добавляем петрушку и оливковое масло холодного отжима.
Гаспачо с персиками
Ингредиенты:
Томаты 500 г
Томаты слабо-соленые 250 г
Перец болгарский печёный 100 г
Лук красный 100 г
Огурцы 140 г
Персики 250 г
Оливковое масло 90 мл
Уксус хересный 20 мл
Соль/перец белый по вкусу
Способ приготовления:
1. Все (кроме персиков) объединить и оставить на ночь настаиваться в холодильнике.
2. Пробить блендером, подавать холодным с нарезанными персиками.
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