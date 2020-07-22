 

Идеи для легкого ужина от шеф-повара: рецепты бабагануша, карпаччо из томатов и гаспачо с персиками

22.07.2020, 21:05, Разное

Согласно принципам здорового и функционального питания, ужин должен быть самым низкокалорийным приемом пищи: никаких макарон, риса и десертов во второй половине дня, лишь овощи, желательно термически обработанные, и белок. Соблюдая такие правила, можно удерживать вес на желаемой отметке, особенно если учитывать объем порций и в течение дня не выходить за определенный объем калорий. А еще не стоит забывать, что сейчас лето, а значит – самое время запастись витаминами, которые легко получить из овощей и фруктов. Учитывая все это, шеф-повар ресторана KUZNYA HOUSE Руслан Закиров поделился простыми, полезными и легкими рецептами.

Бабагануш

Ингредиенты:

Запеченный баклажан 450 г
Свежий лимон 95 г
Паста кунжутная 45 г
Оливковое масло 20 мл
Свежая петрушка 15 г
Чеснок 10 г
Соль, перец по вкусу
Зерна граната – для украшения

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь до полной мягкости – 12-16 минут. Очистить от кожицы. Мякоть баклажана и чеснок мелко порубить.

2. Заправить оливковым маслом, кунжутной пастой, лимонным соком, добавить соль и перец по вкусу.

3. Украсить зернами граната, цедрой лимона и свежей петрушкой.


Карпаччо из томатов с пекорино и щавелевым песто

Ингредиенты:

Томаты 140 г
Семечки 5 г
Масло оливковое 5 мл
Сыр пекорино 10 г
Соус песто щавелевый 30 мл
Соль морская, свежемолотый перец по вкусу

Соус:

Щавель свежий 80 г
Базилик 80 г
Кедровые орехи 10 мл
Лимонный сок 10 мл
Чеснок 4 г

Способ приготовления:

1. Для соуса: все ингредиенты смешать и пробить в блендере.

2. Для салата: томаты бланшировать в кипящей воде 10 секунд и переложить в ледяную воду. Снять кожицу, нарезать тонкими слайсами, выложить на тарелку, полить соусом. Украсить миксом семян льна и подсолнуха, полить оливковым маслом холодного отжима, посолить, поперчить и посыпать тертым сыром Пекорино.


Тушеная курица с овощами

Ингредиенты:
 
Филе куриного бедра 300 г
Куриный бульон 100 мл
Лук 40 г
Морковь 150 г
Стебель сельдерея 40 г
Картофель 40 г
Чеснок 1 зубчик
Белое вино 50 мл
Тимьян 5 г
Петрушка 10 г
Оливковое масло холодного отжима 20 мл
Соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Обжариваем на оливковом масле куриное бедро, добавляем крупно нарезанные овощи, обжариваем.

2. Добавляем белое вино, тимьян, душистый перец, лавровый лист. Как вино выпарится, добавляем куриный бульон и томим без кипячения до готовности.

3. В конце добавляем петрушку и оливковое масло холодного отжима.

Гаспачо с персиками

Ингредиенты:

Томаты 500 г
Томаты слабо-соленые 250 г
Перец болгарский печёный 100 г
Лук красный 100 г
Огурцы 140 г
Персики 250 г
Оливковое масло 90 мл
Уксус хересный 20 мл
Соль/перец белый по вкусу

Способ приготовления:

1. Все (кроме персиков) объединить и оставить на ночь настаиваться в холодильнике.

2. Пробить блендером, подавать холодным с нарезанными персиками.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Скандалы: Треугольник интересов

12.05 / «Не хватает театра и маникюра»: Татьяна Брухунова пожаловалась на самоизоляцию

21.05 / Новые ноутбуки RedmiBook оснастят процессорами APU AMD Ryzen 4000

14.06 / Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился

19.05 / К вяканью никто не прислушивается! – Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе

25.06 / Мнение: Письмо: “Семья для него – это продолжение рода”

06.07 / Пузырь госкапитализма

30.06 / Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку

06.06 / Муж Серены Уильямс покинул совет директоров своей компании Reddit, уступив место афроамериканцу

28.05 / НАСА ищет добровольцев для участия в эксперименте по социальной изоляции проводимом в российской лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска