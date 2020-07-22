Мнение: Количество абортов в России, падение рождаемости при Сталине и однополые браки в СССР

22.07.2020, 20:55, Разное

1. На заглавном графике – сводные данные по ежегодному числу абортов в России с 1957 года, когда начала собираться соответствующая статистика. Аборты в СССР были декриминализованы в 1920 году, в 1936 году снова запрещены, а в 1955 – опять разрешены:

https://genby.livejournal.com/841836.html

Снижение количества абортов произошло не только по причине некоторого уменьшения числа женщин детородного возраста. По сравнению с поздним СССР, как указывает genby, количество абортов в 2019 году на 1000 женщин в возрасте от 15 до 45 лет снизилось примерно в 6 раз, со 120 до 18 в год.

2. Вот данные по среднему числу детей на женщину с 1840 года:

https://www.reddit.com/r/russia/comments/hssli3/russian_fertility_rate_18402030/

https://www.statista.com/statistics/1033851/fertility-rate-russia-1840-2020/

Как видно, рождаемость в России рухнула при Сталине. Дальше падение несколько замедлилось, но было уже поздно: начиная с 1970-х годов население России перестало самовоспроизводиться (СКР стал меньше 2,1).

3. СССР сильно опередил Америку в том числе и в защите прав гомосексуалистов. Так, к примеру, первый однополый брак был зарегистрирован в СССР в 1922 году, на 80 лет раньше, чем в США:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_США

После свержения в России монархии и прихода к власти коммунистов уголовное преследование однополых отношений было отменено, а в самой стране начался процесс эмансипации гомосексуальных людей.

В начале 1922 года в Советской России прошел громкий судебный процесс. Некая жительница Ленинграда Евгения Федоровна М., выдавая себя за мужчину и подделав мужские документы, заключила брак со своей возлюбленной С. Вскоре власти раскрыли обман и возбудили против женщин дело, обвинив их в «преступлении „против природы“». Однако в суде дело развалилось и Народный комиссариат юстиции постановил считать брак «законным, как заключенный по обоюдному согласию». Пара осталась жить вместе, Евгения даже смогла усыновить ребёнка С. Данный случай стал предметом рассмотрения и дискуссии среди юристов СССР того времени о правах гомосексуальных людей.