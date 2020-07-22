В АТОР разъяснили порядок получения туристами кешбэка за путешествия по России

22.07.2020, 20:53, Новости дня

Туристы смогут получить кешбэк за туры по определенным регионам РФ в 2020 году, включающие перевозку любым видом транспорта, проживание в классифицированных гостиницах не менее пяти ночей и стоимостью не менее 25 тыс. рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

В АТОР пояснили, что «тур должен включать перевозку любым видом транспорта и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня Федерального агентства по туризму), прошедшей обязательную классификацию», передает РИА «Новости».

«Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость – не менее 25 тыс. рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по РФ с проживанием на корабле», – добавили в организации.

Эксперты отметили, что «акционный» турпакет должен быть сформирован по территории регионов из перечня Ростуризма и в определенные сроки.

«Тур или круиз должен быть приобретен туристом на сайте туроператора и оплачен им онлайн – картой любого банка-эмитента платежной системы «Мир». Другие способы оплаты тура не предусмотрены. При соблюдении этих условий покупатель тура получает кешбэк (возврат части суммы платежа на свою карту)», – добавили в Ассоциации.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей на карту туриста вернется от банка-эмитента фиксированная сумма 5 тыс. рублей. Для туров в ценовом диапазоне стоимостью от 50 до 75 тыс. рублей кешбэк на карту туриста будет равен уже 10 тыс. рублей, а для туров с ценником выше 75 тыс. рублей – 15 тыс. рублей.

«Это максимально возможный кешбэк на карту одного туриста. То есть за покупку двух туров за 50 тыс. рублей на карту вернется в любом случае только 15 тыс. рублей», – резюмировали в АТОР.

Кешбэк будет предусмотрен для поездок с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 регионам России.

В список регионов входят, в частности, Ленинградская, Астраханская, Волгоградская, Сахалинская области, Камчатский и Приморский края, Кабардино-Балкария, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Карелия.

Кроме того, кешбэк будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря) в Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградскую область, Московскую область, Ставропольский край, а также Москву и Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что туристическая отрасль сегодня оказалась в сложном положении, и нужно не только поддержать ее, но и обеспечить условия для динамичного развития. В частности, он сообщил, что правительство вернет туристам по 5–15 тыс. рублей при отдыхе в ряде регионов страны.