 

ВОЗ заявила о невозможности массово применять вакцину от коронавируса в 2020 году

22.07.2020, 20:53, Новости дня

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово, сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года», – передает его слова «Интерфакс».

Между тем, директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Песков рассказал, чем занимался в детстве и кто его герои

05.06 / В горящей квартире на юге Москвы произошел взрыв

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

06.07 / Власти Британии собрались ввести санкции против граждан РФ и Саудовской Аравии

18.05 / В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

11.06 / От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

30.06 / Трамп и Елизавета II подтвердили особые отношения двух стран

29.06 / Мишустин не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке

21.05 / За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 476 человек, 15 больных умерли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска