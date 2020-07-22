Названа дата начала суда над Ефремовым
22.07.2020, 20:48, Новости дня
Суд по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова начнется 29 июля, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11.00», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В среду дело Ефремова поступило в суд.
Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
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