Названа дата начала суда над Ефремовым

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22.07.2020, 20:48, Новости дня

Суд по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова начнется 29 июля, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11.00», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





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