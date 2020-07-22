 

Генсека ООН обеспокоили отношения США и Китая

22.07.2020, 20:48, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сохраняет обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем, которые являются постоянными членами Совбеза всемирной организации, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«В основном это касается двусторонних отношений. Но генеральный секретарь уже выражал обеспокоенность нарастающей напряженностью между этими двумя державами, которые являются постоянными членами СБ ООН», – передает ТАСС слова представителя.

Дюжжарик также добавил, что двусторонние отношения между странами «пятерки» (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания), а также другими крупными международными игроками «оказывают прямое влияние на возможность ООН и ее законодательных органов принимать консолидированные решения».

В среду сообщалось, что США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. После этого стало известно, что власти Китая рассматривают возможность закрытия консульства США в Ухане из-за требований Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне.





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