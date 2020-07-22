Мнение: Зачем Зеленский возомнил себя героем после теракта?

22.07.2020, 20:46, Разное

Вчера Максим Кривош, называющий себя «Максимом Плохим», захватил целый автобус, в котором находилось около 20 человек. Преступник потребовал водителя остановиться в Луцке у памятника Лесе Украинке, что было очень символично, учитывая озвученные в дальнейшем его условия. С собой у мужчины было оружие, несколько гранат и взрывчатка. Происшествие уже назвали терактом, а сам преступник находится в следственном изоляторе – ему грозит пожизненное.

После нескольких изнурительных часов как для заложников, так и для спецназа Украины, Кривош, наконец, озвучил свои требования: Зеленский должен обратиться к людям и признать, что «власть и есть настоящие террористы». Помимо этого, президенту было необходимо посмотреть фильм о защите животных – «Земляне».

Зеленский, как и ожидалось, записал обращение с рекомендацией к просмотру:

Условие было выполнено, заложники благополучно отпущены, само же обращение было моментально удалено. После задержания Кривоши президент Украины дал следующие комментарии о случившемся:

«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то… я с такими принципами живу, жил и буду жить».

Самое интересное, что никто так и не поблагодарил местных силовиков. Никто не сказал элементарное «спасибо!» таким людям, как, замначальника Нацполиции Коваль, который постоянно носил воду заложникам, оценивая тем самым обстановку внутри автобуса:

Поэтому особенно показательна в этой связи оказалась реакция представителей российских правоохранительных органов, которые понимают, с чем вчера пришлось столкнуться Украине.

Например, автор телеграм-канала «OMON Moscow», который имеет непосредственное отношение к работе в силовых структурах Москвы, узнав о захвате заложников, написал:

https://t.me/omonmoscow/49

В общем-то, радует, что наши силовики не забывают о необходимости поддерживать друг друга в борьбе против мирового терроризма. И тут уже неважно, отличаются ли украинские «коллеги» таким же великодушием или нет.