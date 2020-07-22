Мнение: Письмо: “Пора рыбачить”

22.07.2020, 20:45, Разное

Для самостоятельного разбора.

buzakusyc

Здравствуйте, Эволюция. Благодарю за блог, и ваши труды! Помогают очень, прокачала себя в некоторых моментах, поняла многое!.

Надеюсь поможете разобрать запутанную ситуацию.

История берет свое начало 1.4 года назад. Тогда я была тогда полноватой, но как говорили окружающие, симпатичной девочкой 25 лет, и впервые пришла на Тиндер. У меня горели глаза от совпадений с красавчиками, но редко кто писал.

Совпала пара с Димой, старше меня, тогда ему было 29 лет. Попроще чем остальные. Симпатичный и не более того. Я ему написала. По переписке очень вежливый, скромный. Немного пообщались, и я решила что пора рыбачить (я только начала читать ваш блог) и предложила приехать к нему в гости. При общей сложности мы переписывались пару часов, раньше я так не делала, наверное повлияло хорошее настроение + жили в одном районе + показался совсем безобидным.

Дима не согласился. Говорил что родители могут вернуться (живёт с ними) и мы мало знакомы. Хах) Уговорила с трудом почти к полуночи и заявилась к нему.

Обаятельный и безобидный, как и думала. Жил выше среднего, показывал свой компьютер ( он дизайнер графики, программист). Болтали ни о чем, и он словно не знал что со мной делать. Описывал себя чуть ли не как премудрого пескаря.

После моих намеков на интим, побежал искать коньяк, и только после выпитого, отозвался на инициативу. (Стеснялся скорее всего) Секс вышел честно так себе: без прилюдии, выбрал миссионерскую и все время в ней, откатился и уснул. А я доела еду которую он нарезал ( возможно не надо было есть??) и уехала. Написала СМС что уехала и дома.

Дома поняла что он сильно понравился, хоть и секс пустой, но ведь мало знакомы.

А Дима поступил мега странно, на следующий день удалил анкету из Тиндера, а мне в мессенджер больше и не писал.

Думала о нем неделю, не выдержала, нашла в соц сети и лайкнула, реакции не было. Я постепенно забила.

Прошел год. За это время чуть похудела, и случайным образом нашла себе классную подругу, назову её Даша.

У Даши ОЗ выше, но она старше, ей 28. Хотя, надо признать что выглядит она молодо, но благодаря природе (комплекция) .

Даша меня познакомила со своей компанией, вертелась она в кругах по лучше. Хотя были и знакомые у неё и среднего класса. Так же она помогла мне найти работу, в чем я ей благодарна.

Но……..как всегда возникает противное “но “!

Как-то Даша скомбинировала своих знакомых и у нас получилась большая, веселая компания, (и пары, и свободные ), мы проводили вместе выходные, сдружились очень.

И однажды, случайным образом в этой компании оказывается…..Дима., из Тиндера, с которым я переспала тогда!!!!! Его взял за компанию один парень. Моя подруга и с Димой не знакома была и истории моей не знала, никто не знал.

Для меня это был шок и радость с ним снова встретиться. Всякие мысли в стиле “судьба” появились. Дима улыбался мне, общался.

На следующий день ждала с уверенностью реакции от него, сообщения, только он написал не мне, он нашел мою Дашу, и написал ей.

Как раз когда я была с ней рядом.

В первую минуту я расстроилась, а потом подумала, а вдруг он таким образом хочет выйти на меня?.

Тем более писал он Даше бред, мемчики какие то, развить переписку не получилось, Дима отвечал скомкано. Он слал ей мемы, а она ему смайлы. Такое у них было общение и на протяжении месяца.Никакое.

Я умолчала о сексе с ним, унижаться не хотелось (он же пишет ей, а не мне)

Прошло ещё время, Дима уже приходил в компанию постоянно. Со мной периодически переговаривался, я видела в его взгляде, доброте, улыбке – интерес к себе.

И да, несколько встреч и куда то испарилась моя уверенность которая была, когда я к нему тогда приехала. Его фигура словно выросла в сто раз, я стала стесняться его, мне казалось что он такой недосягаемый, что даже секс был не с ним, а с кем то другим.

Плюс, с Димой болтаем вдвоем, когда другие отошли, и он говорит такую фразу: “Слушай, хотел попросить тебя, вдруг что, то не рассказывать в компании что между нами тогда было. Я не сильно люблю посвящать окружающих в то, с кем я спал. Хорошо?”. Я удивилась но согласилась.

Потом мне даже понравилось, возможно он считает наш секс чем то сокровенным и ещё больше прилепилась к нему мыслями.

Правда не долго музыка играла. Стала замечать его флирт с Дашей.

Больше всех ей уделял внимание, сядет с ней всегда рядом, да и в разговорах..то поучает её когда его не просят, распинается, (все равно внимание) то смешки, шуточки.

Потом увидела, она в его телефоне подписана как “Жемчужинка”, потому что у нее якобы стразы на одежде, и украшений много, вот и ассоциация такая. А вот я просто по имени подписана.

И вроде меня это чуть задело, но с другой стороны показывало серьезность, что я по имени, а не по кличкам каким то. Короче явно неоднозначно всё было.

Еще одна неоднозначность в то время. Где то через месяц как Дима появился у нас, он начинает звонить Даше. Приглашает её то маме подарок с ним выбрать сходить, то наушники у него сломались, то ещё за чем то, вроде как с ним за компанию в ТЦ. Не свидание. Мне не звонил никогда как намерено. Она пару раз отказалась, а пару раз они пересекались.

Но, они ничего не выбирали, когда они виделись, он просто предлагал ей посидеть в кафе и прогуляться. Я и расстраивалась, а с другой стороны..если бы хотел, то позвал на свидание её, а в таком виде не считается. Еще помогло что Даша по дружески воспринимала это. А он чаще стал обращаться ко мне в компании, и я решила что всё это связано со мной.

Ещё чуть времени, и Дима предлагает помочь Даше сделать ей сайт, и приглашает её к себе ДОМОЙ, но днём. Я не смогла сравнодушничать, и предложила Даше пойти с ней. Она согласилась.

Сидим мы втроём. И Даше начинает названивать её более менее новый ухажёр, стоматолог. (Про него немножко напишу, так как он появится).

У них ничего не было, но он постоянно названивал и при мне, постоянно ее уговаривал встретиться. Если она морозилась, то болтали они по часу а то и по 2 часа по телефону. Я не понимала и тогда, зачем так мучить мужика? Зачем надежду давать? Увидится с ним на полчаса и все, потом морозится от встреч. В тот момент с Димой, мне захотелось её пристыдить что ли, но наверное некрасиво конечно.

Но я недовольно ляпнула подруге:

– Тебе не надоело его за нос водить? Уже бы сказала что не хочешь общаться и все!

Дима понял что я о неком звонящем, повернулся ко мне, улыбнулся и такой:

– Правильно говоришь.

Я моментально поплыла. А подруга проигнорировала мои слова. Хм. Потом она вышла из комнаты, а я осталась с ним. Я подсела, клянчу показать что то интересное в компьютере, он улыбается но не хочет. И диалог: (я попыталась побыть Белоснежкой с Онегиным)

Я: а почему не хочешь? Порно одно?

Д. Нет, не порно.

Я: ты не смотришь порно? Да ладно.

Д. Нет. Его можно и в онлайне посмотреть.

Я: И как, часто смотришь? Хотя наверное у тебя есть постоянные партнерши.

Д. Что за вопросы такие?

Я: Ну мы же вроде не дети, чтоб стесняться. Скажи про партнёрш.

Д. Да, но…

Я: Так есть постоянные партнерши?

Д. (вздыхает) я не из озабоченных, поэтому партнёрш нет, последней вообще ты была. Всё? Допрос окончен?

Я: как я?? Прошло же больше года??

Д. У меня много других дел.

Тут зашла Даша и они продолжали работу. Я улыбалась и думала.Эволюция же говорила, что онегины могут долго не забывать бывшую, а я получается самая последняя бывшая.

Мне много раз хотелось написать Диме., не писала. А после того дня пригласила прогуляться, Дима не отказал, сказал что с удовольствием но занят. Рассказал про свой успех в рабочих моментах.

Не знаю, но мне казалось что вот ещё чуть чуть…и он признается мне. Звучит наверное глупо и странно, ведь я впервые приехала, сама инициировала всё, когда училась рыбачить. Не боялась. А сейчас как малолетка…я и сама удивляюсь как это возможно с одним и тем же человеком вести себя по разному.

Ещё через некоторое время мы собираемся компанией, засиживаемся и вроде как решаем все вместе остаться впервые на ночевку. Кроме Даши. Конечно я обрадовалась, можно остаться с Димой, а когда она есть, то внимание с его стороны к ней в основном. Может потому что она лидер, и бессознательно у него это.

Но тогда Даша не могла уехать домой, поздно, такси не приезжало, плохая была погода. Тут снова позвонил её стоматолог, и вызвался забрать.

И резко Дима спросил возможно ли и его подвести хоть куда нибудь, он захотел видишь ли ты домой. У меня всё упало. Сказала что и я поеду домой (без него там мне делать то нечего)

Короче стоматолог приехал, а вести ему уже троих человек.

Я удивилась, представляла его в возрасте, а стоматологу было максимум 35. Юморной такой, весёлый. После выпитого я пытаюсь на ходу пофлиртовать со стоматологом, чтоб увидеть реакцию Димы.

Конечно меня понесло: я сперва показывала ему зубы, чтоб глянул быстренько, спрашивала целуются ли стоматологи, и огоспади …был ли секс на рабочем месте. Подруга толкала меня в бок, а врач посмеивался. Но Димка загрузился и загрустил пока ехали. Напрашивался вывод что он меня приревновал.

Об этом я думала несколько дней, пока не виделись с ним, ждала встречи.

Кстати, если говорить о дружбе: видела что Даше, Дима может и симпатичен, но не нужен как мне. И это было обидно вдвойне. Я может быть и радовалась за подругу, будь она влюбленной как я.

Прошла неделя, больше. Ничего не происходило и не менялось, решила идти на крайние меры. Будет как будет. Предложить ему секс.

Я скрестив пальцы, написала Диме, что хочу секса, только с оправдашками что предлагаю по дружески, просто партнера у меня нет, а у нас с ним было.

Отвечает:

Дима: Прикол от Даши какой то или что это?

Я: прикол? я серьёзно. При чем здесь Даша???

Дима: Ааа, ого, понял. Прости, извини, но не получится

Я: а почему можно узнать?) А Даша при чем? Ты не ответил.

Дима: Не красиво будет тебе рассказывать при чем она, давай проедем тему.

Я: расскажи, что такого? помогу может

Дима: Просто я ей предлагал недавно то, что ты мне предложила. А ответа не получил. И тут ты пишешь такое.

Я: ты ей потрахаться предлагал????

Дима: Нуу не просто потрахаться. Я иначе сказал

Я: а какая разница?

Дима: Есть разница

Я: скажи, ты со мной не можешь потому что ей предложил уже?

Дима: не в этом дело

Я: в чем? так между вами что то есть?

Дима: Предлагал и предлагал, всё, сам не пойму чего болтаю много, проехали.Извини

После переписки позвонила Даше, она как раз итак собиралась приехать.

Я с требованием подробностей всё разузнала.

Опущу все свои негативные эмоции.

Дима ей предложил секс, она внятного ответа не дала. Через 2 дня он к ней без предупреждения заходит в офис к обеду, предложить где то выпить кофе, типа мимо проходил. Они выпили, потом Дима её потянул в аптеку за компанию, купил при ней презервативы, сам стал рассказывать что через три дня едет к какой то девочке в другой город, она его ждёт и презервативы вот купил.

А через три дня, когда он якобы должен был уезжать, то пришел к ней с кофе опять, сам вспомнил и пожаловался что поездка отменилась.

И получается ещё через день, ему написала я, уже со своим предложением.

Конечно я обрадовалась немного, что к Даше ничего серьезного нет, раз ей про другую рассказывает и презервативы при ней покупает. Но мне кажется, что “другой” нет, никуда он не ездил с того момента.Сам факт, что теоретически отпугнул намерено Дашу, неуважение показал.

Обрадовалась, что она с ним скорее всего не переспит, а после покупки презервативов тем более. Она вообще секс без отношений не воспринимает (Рапунцель жеж ) а мне это на руку. Тем более я её уговариваю со стоматологом сойтись, он холостой парень и серьезно настроен.

Расстраивает что Дима не горит в мою сторону, просто ему Даша как цель более интереснее, и всё. Поэтому я и описывала больше случаи и с ней и со мной, где много неоднозначного.

На данный момент Даша реже появляется, у нее работа, а у меня есть возможность общаться больше с Димой. Только мне нужно поменять тактику, и подметить мои ошибки (если есть существенные). Я просто пробовала и холодом и в лоб, всё же может есть золотая середина которую не вижу и не ощущаю. Сблизиться как друзья с ним сложно, он для всех немного закрытый, если только расспрашивать может ответить о себе.И я ему точно не противна, поэтому шансы есть.

Подскажите пожалуйста, Эволюция. Я влюблена и хочется добиться.