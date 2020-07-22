Личное: Зачем Катя нагадила Лере (сугубо личное мнение)

22.07.2020, 20:42, Разное

Я обещала следить за делом Леры Кудрявцевой, которую с полгода назад назвали проституткой с верифицированного аккаунта Инстаграма Андрея Разина.

Саму Леру, понятно дело, такие обвинения не обрадовали, и она захотела в суд.

Это стало первой ошибкой телеведущей, ибо Андрея Разина в соцсетях никто не читает, а из-за эмоционального желания Кудрявцевой всех наказать и сжечь широкая публика всё и узнала.



Фото: Соцсети

Вторая ошибка Леры оказалось намного хуже. Вместо того, чтобы нанять лучшего адвоката страны Жорина, она зачем пошла к Кате Гордон — чуть поддатенькой бабе немного навеселе, которая с какого перепоя считает себя будущим президентом.

Ну, вот такая манечка есть у Катеньки, в чьей голове был Александр Гордон — правда, не весь.

Чем закончился суд? Не успев подать иск, как всё и закончилось. Адвокат Катя просто не сообразила, что в соцсетях, как и на заборе, может написано всё, что угодно.

Чтобы притянуть под иск Андрея Разина, нужно сначала доказать, что верифицированный аккаунт принадлежит ему.

Суд вполне справедливо вчера потребовал это. В ответ Катя съела язык — для адвоката этот элементарный вопрос грянул как гром посреди ясного неба!

То есть, профессионал, защищающий от злых языков свою клиентку, просто не задумался об элементарной доказательной базе!

«Нас вполне устраивает это его официальное заявление суду», ответила Катя.

Пошла в жопу? Не, ну а чо? Устраивает!

В переводе с судебного на понятный: Разин громко и внятно послал Катьку в жопу. Катька, в жалкой попытке сохранить лицо, утёрлась и сказала, что полностью удовлетворена.

П — нет, не профессионализм, а половой орган какой-то. Возможно, женский, вместо головы, ведь Катя — женщина!

Естественно, на этом судебное разбирательство и закончилось, а Разин — а что Разин, он не обязан ни доказывать, ни опровергать, что аккаунт в соцсетях принадлежит ему!

Не его это задача, он просто умирает со смеху.

Больше всех в этой ситуации мне жалко Леру Кудрявцеву — на всю страну её опозорил — нет, не Разин, а Катя Гордон.

Если бы Катя не убедила Леру поднять шумиху, я бы, например, о словах Разина и не узнала. Так и бы и думала дальше, что Лера — телеведущая, а вот теперь я уже и не знаю, что думать.

Лер, лучше бы ты просто плюнула Андрюшону в рожу. Поверь, позору бы было меньше.

Насколько я вижу, интересы Леры Кудрявцевой так и остались незащищёнными. Что это, если не просёр адвоката, причём со свистом? Жидкая такая дристня, согласитесь.

А теперь представьте себе взрослого человека, который обосрался на людях, пусть это даже немного пьяная женщина. Мозг обосранца в панике перебирает решения: что делать? Как поступить, чтобы никто не заметил?!

Катенька, солнышко, я нашла для тебя выход! Придумала, чем заняться — открой шашлычную! На трассе Дон, рядом с обочиной.

Там будут останавливаться провинциальные путешественники, которые едут в Крым, а тут — тебя увидят! Ты им скажешь, что ты — будущий женщина-президент, была адвокатом, про тебя писала Лена Миро, а потом ты нальёшь им рюмочку, сядешь рядышком и развлечёшь их беседой.

Ты — весёленькая, простенькая, часто — с бокальчиком. Открыв шашлычную у дороги, хлопай рюмашки с клиентами, трынди «за жизнь» и не забудь про «А ты меня уважаешь?»

Люди всю дорогу будут вспоминать, какая странная им попалась баба в шашлычной. Заедут и на обратном пути, чтобы посмотреть на тебя ещё раз — цирк уродов многие любят.

Тебе от этого — прибыль, а путешественникам — радость в долгой дороге, а не как сейчас Лере Кудрявцевой — одни огорчения.

А как вы считаете, сильно подставила Катя Леру? Хорошо она поступила, придав обвинениям Разина огромную огласку посредством моего блога?