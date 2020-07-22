Педиатры бьют тревогу: пандемия лишила детей нормального сна

22.07.2020, 20:40, Разное



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Расстройство сна у детей усугубляется всеобщей тревогой, которая неизбежно влияет на них, и отсутствием режима. Именно поэтому врачи рекомендовали во время самоизоляции ложиться и просыпаться в одно и то же время.

«Мы видим всплеск расстройств сна у детей, связанных с беспокойством. Очень трудно приходилось детям младшего возраста, которых самоизоляция лишила игр и прогулок с ровесниками. Что касается подростков, то родителям очень сложно заставить их вовремя лечь спать и разбудить утром, когда нет необходимости идти в школу», цитирует The Guardian основательницу клиники Millpond Мэнди Герни (Mandy Gurney).

Опрос 2700 родителей, проведенный благотворительной организацией The Sleep Charity в апреле, показал, что пандемия коронавируса может оказать долгосрочное негативное влияние на детский сон. Минимум 70% детей младше 16 лет ложились спать позже обычного, и порядка 57% поздно вставали. 74% респондентов ответили, что их дети пользовались гаджетами во время самоизоляции чаще обычного.

«Каждый год после летних каникул мы видим одну и ту же картину: школьники, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно вставать, испытывают большой стресс, когда приходится снова соблюдать режим. После пандемии этот стресс многократно возрастет, о чем мы предупреждали еще в самом начале локдауна. В условиях самоизоляции необходимо придерживаться нормального режима дня и не сбивать привычные ритмы», – сообщил специалист по расстройствам сна у детей Лондонской детской больницы Эвелины (Evelina London Children’s Hospital ) Майкл Фаркухар (Michael Farquhar).

Специалисты The Sleep Charity выработали несколько рекомендаций, которые актуальны для родителей во всех странах, где вводились ограничения в связи с пандемией коронавируса:

Старайтесь соблюдать режим сна. Если время, когда вы и члены вашей семьи ложатся спать, сильно изменилось, начните его постепенно сдвигать на 10-15 минут каждые два-три дня;

Договоритесь о том, что за час до отхода ко сну все члены семьи перестают пользоваться гаджетами и смотреть телевизор. Можно всем вместе поиграть в настольную игру, собрать головоломку или порисовать, это расслабляет как взрослых, так и детей;

Старайтесь выходить из дома при дневном свете не менее чем на полчаса ежедневно, чтобы нормализовать биологические часы;

Поощряйте физнагрузки у детей, желательно на свежем воздухе;

Не наказывайте детей, отправляя их в спальню днем, не давайте им игрушки и школьные принадлежности в кровать. И вообще, старайтесь использовать спальные комнаты только для сна.

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