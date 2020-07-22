 

Педиатры бьют тревогу: пандемия лишила детей нормального сна

22.07.2020, 20:40, Разное


3
минуты

Расстройство сна у детей усугубляется всеобщей тревогой, которая неизбежно влияет на них, и отсутствием режима. Именно поэтому врачи рекомендовали во время самоизоляции ложиться и просыпаться в одно и то же время.

«Мы видим всплеск расстройств сна у детей, связанных с беспокойством. Очень трудно приходилось детям младшего возраста, которых самоизоляция лишила игр и прогулок с ровесниками. Что касается подростков, то родителям очень сложно заставить их вовремя лечь спать и разбудить утром, когда нет необходимости идти в школу», цитирует The Guardian основательницу клиники Millpond Мэнди Герни (Mandy Gurney).

Опрос 2700 родителей, проведенный благотворительной организацией The Sleep Charity в апреле, показал, что пандемия коронавируса может оказать долгосрочное негативное влияние на детский сон. Минимум 70% детей младше 16 лет ложились спать позже обычного, и порядка 57% поздно вставали. 74% респондентов ответили, что их дети пользовались гаджетами во время самоизоляции чаще обычного.

«Каждый год после летних каникул мы видим одну и ту же картину: школьники, которые привыкли поздно ложиться спать и поздно вставать, испытывают большой стресс, когда приходится снова соблюдать режим. После пандемии этот стресс многократно возрастет, о чем мы предупреждали еще в самом начале локдауна. В условиях самоизоляции необходимо придерживаться нормального режима дня и не сбивать привычные ритмы», – сообщил специалист по расстройствам сна у детей Лондонской детской больницы Эвелины (Evelina London Children’s Hospital ) Майкл Фаркухар (Michael Farquhar).

Специалисты The Sleep Charity выработали несколько рекомендаций, которые актуальны для родителей во всех странах, где вводились ограничения в связи с пандемией коронавируса:

  • Старайтесь соблюдать режим сна. Если время, когда вы и члены вашей семьи ложатся спать, сильно изменилось, начните его постепенно сдвигать на 10-15 минут каждые два-три дня;

  • Договоритесь о том, что за час до отхода ко сну все члены семьи перестают пользоваться гаджетами и смотреть телевизор. Можно всем вместе поиграть в настольную игру, собрать головоломку или порисовать, это расслабляет как взрослых, так и детей;

  • Старайтесь выходить из дома при дневном свете не менее чем на полчаса ежедневно, чтобы нормализовать биологические часы;

  • Поощряйте физнагрузки у детей, желательно на свежем воздухе;

  • Не наказывайте детей, отправляя их в спальню днем, не давайте им игрушки и школьные принадлежности в кровать. И вообще, старайтесь использовать спальные комнаты только для сна.

Читайте также

  • Сокращение быстрого сна связали с риском смерти от сердечно-сосудистых болезней
  • Сон во время карантина: дольше, регулярнее, но не такой качественный
  • Естественное освещение в офисе улучшает ночной сон и мышление




Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Диетолог рассказала об опасности черешни для некоторых людей

18.05 / Мнение: М-да, ребята серьёзно поковырялись в проблеме COVID-19

26.05 / Президент Египта как наследник Роммеля

20.05 / Пес с человеческим лицом шокировал пользователей соцсетей

15.05 / Ведущий Дмитрий Борисов откровенно о закрытии “Пусть говорят”

02.07 / Apple раскрыла тайну отсутствия в iPad приложения-калькулятора

17.07 / Резо Гигинеишвили показал трогательное фото с сыном от Надежды Михалковой

20.06 / В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы

13.05 / Мнение: Выборы крысиного короля

12.07 / Учёные не рекомендуют пользоваться кондиционерами во время коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска