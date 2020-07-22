Мнение: Видео протестов впечатляет

22.07.2020, 20:37, Разное

Нравится мне, как работает Пивоваров! Запустил информпрограмму, не побоюсь этого слова, уровня НТВ – причем еще “того”, правильного НТВ.

“С другой стороны, пойти на компромисс с гражданами Лукашенко не может – они ведь просто хотят проголосовать за другого кандидата” (Пивоваров, смеясь)

Супер. Все-таки могут у нас, если дают возможность.